Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda pilotun Pakistan tarafının kendisine çok iyi davrandığını belirterek, “Çay harika teşekkür ederim” dedi.

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda isminin Abhinandan olduğunu belirten Hintli pilot, Pakistan tarafının kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söyledi. Hintli pilot, “Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim” dedi.

Pakistanlı yetkililerin ona çok iyi davrandığını, onu saplandığı çamurdan çıkardığını belirten Abhinandan kendi ülkesinden de aynı davranışı beklediğini belirtti. Videoda Hindistan’ın güneyinden olduğunu, evli olduğunu belirten kendisine ikram edilen çay hakkında, “Çay harika teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda çalıştığı departman hakkında sorulan sorulara ise Abhinandan, “Bunu size söyleyemem ama eminim ki siz bulmuşsunuzdur” ifadelerini kullandı.

