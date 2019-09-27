HABER

Pakistan’ın ilk sosyal medya fenomeninin katili 3 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Pakistan’ın ilk sosyal medya fenomeni Qandeel Baloch’u boğarak öldüren kardeşine ömür boyu hapis cezası verildi.Pakistan’ın ilk sosyal medya yıldızı Qandeel Baloch, sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafının ardından yatağında ölü bir şekilde bulunmuştu.

Pakistan’ın ilk sosyal medya fenomeni Qandeel Baloch’u boğarak öldüren kardeşine ömür boyu hapis cezası verildi.
Pakistan’ın ilk sosyal medya yıldızı Qandeel Baloch, sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafının ardından yatağında ölü bir şekilde bulunmuştu. Pakistanlı yıldızın ölümünden 3 yıl sonra erkek kardeşi, Qandeel’in ölümünden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Qandeel’in kardeşi Waseem, ünlü olduğu için ailesine yakışır hareketlerde bulunmadığını iddia ederek kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Waseem’in itirafının ardından mahkeme cinayetle suçlanan 6 kişiyi beraat ettirdi.
Waseem’in avukatı Sardar Mehmood, müvekkilini yüksek mahkeme tarafından beraat etmesini umduğunu söyledi.
Qandeel’in bir diğer kardeşi Arif’in ise firari olduğu kaydedildi.
Pakistan’da kadın hakları
Dünya Ekonomik Forumu’na göre, Pakistan cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın en kötü en kötü ikinci ülke konumunda. Pakistan’ın en ciddi konularından biri erken evlilik. Ülkedeki kız çocuklarının yüzde 3’ü 15, yüzde 21’i ise 18 yaşından önce evleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, 5 milyondan fazla ilkokul çağındaki kız çocukları eğitimlerine devam etmiyor.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar ettiOkul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti
HDP önündeki eylemde 25'inci gün; aile sayısı 47 olduHDP önündeki eylemde 25'inci gün; aile sayısı 47 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.