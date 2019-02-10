Pakistan'ın modern yüzü İslamabad

BEHLÜL ÇETİNKAYA/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistan'ın en güvenli, en düzenli ve en gelişmiş şehri olan başkent İslamabad, ülkenin modern yüzünü temsil ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletleri arasında kendi başına özerk bir kent olan İslamabad, yaklaşık 1 milyonluk nüfusuyla ülkenin 6'ncı büyük kenti olsa da yönetim ve uluslararası finans merkezi konumunda.

Eski başkent Karaçi'nin denizden saldırılara açık olması nedeniyle 1960'larda kurulan şehir, ülkenin en önemli abidevi yapıtlarına ev sahipliği yapıyor.

Türk mimar Vedat Dalokay tarafından çizilen Güney Asya'nın ve Pakistan'ın en büyük camisi Faysal Camisi, İslamabad'ın ve ülkenin sembolü olarak dikkati çekiyor.

Klasik Pakistan ve cami mimarisinden farklı olarak 1976'da inşa edilmeye başlanan cami, Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın 120 milyon dolarlık bağışıyla yapıldığı için onun ismini taşıyor.

Pakistanlılar ve turistler için şehrin buluşma noktası olan 100 bin kapasiteli caminin çevresi, Pakistan sokak yemeklerinin yenebildiği ve hediyelik eşyaların satıldığı bir alan konumunda.