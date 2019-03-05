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Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Hindistan'a dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

Pakistan, geri çağırdığı Yeni Delhi Büyükelçisi'nin görevine döneceğini duyurdu - Hint ve Pakistanlı yetkililer, 14 ve 28 Mart tarihlerinde Kartarpur Koridoru'nu görüşmek için buluşacak

Hindistan ve Pakistan arasında gerilimin yükselmesiyle 18 Şubat'ta ülkeye geri çağırılan Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi'nin görevine döneceği açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Bakanlıkta Hint diplomata Pakistan'ın ülkeye geri çağırılan Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'un görevine14 Mart'tan önce döneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 14 Mart'ta Hindistan'a gidecek Pakistanlı heyetin, sınırın iki tarafında bulunan Hindu tapınakları arasında hac dönemlerinde serbest geçişin yapılacağı Kartarpur Koridoru kurulması konusundaki çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

Hint heyetin ise 28 Mart'ta Pakistan'a geleceği kaydedilen açıklamada, iki ülke askeri yetkililerinin haftalık görüşmelerine devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Pakistan, Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Pulwama kentinde 44 Hint askerinin öldüğü saldırının ardından iki ülke arasında yükselen tansiyonun sonucunda 18 Şubat'ta Yeni Delhi Büyükelçisi Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan-Hindistan gerilimi

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