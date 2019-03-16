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Palandöken Dağı'nda rezil olay! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce dövüp sonra da birine, cinsel saldırıda bulunan 3'ü kız 5 sanığa ceza yağdı. Kızlardan 17 yaşındaki B.Y.'ye cinsel istismarda bulunan davanın tek tutuklu sanığına indirimsiz 63 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz 3 sanığı 12'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk N.Y'yi (17) 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte tutuksuz 4 sanık hakkında da tutuklama kararı alındı.

Palandöken Dağı'nda rezil olay! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B.(20), B.Y.(17) ve C.Ç.(24) adlı kızlara buluşma teklifinde bulundu. İki kız, F.K. adlı arkadaşlarına ait otomobille buluşma noktası olarak verilen caddeye geldi. Ancak otomobile, Sevcan B.'nin yanı sıra Ahmet D.(18), Eren S.(24), Sercan U.(19) ve 18 yaşından küçük N.Y. bindi.

Ahmet D. bıçağını çıkartarak, F.K.'den aracı dağlık bölgeye sürmesini istedi. Palandöken Dağı eteklerine geldiklerinde de otomobili durdurttu. Ahmet D. ve beraberindeki 3 kız, otomobilden indirdikleri 2 kızı, dedikodularını yaptıkları gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşla vuran grup, küfür ve hakaret etti.

"BENİMLE BİRLİKTELİK YAŞAYACAKSIN YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

İşkence bu kadarla da bitmedi. Ahmet D. bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekti. Eski kız arkadaşı olan B.Y.'ye "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle, cinsel istismarda bulundu. Grup, 2 kızın ayakkabılarını alıp olay yerinden ayrıldı.

Çıplak ayakla yürüyerek şehir merkezine gelen 2 kız, polis karakoluna giderek şikâyetçi oldu. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 3'ü kız 5 şüpheli, geçen 9 Mayıs günü tutuklanarak, cezaevinde konuldu. Ancak 4 ay sonra Ahmet D. dışındaki 4 şüpheli tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"HER İKİSİYLE DE SEVGİLİYDİM BEN"

Bu süreçte mağdur kızlar, davanın sanıklardan şikâyetlerini geri çekti. Geçen Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Ahmet D., "B., 'Ben Ahmet'ten hamileyim' demiş. Evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu, arkadaşlar videoya çekmiş, benim haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben" dedi. Duruşmada dayak görüntüleri izlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine görüntülere yayın yasağı getirildi.

CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında hazır bulunan biri tutuklu 5 sanık, pişman olduklarını söyledi. Mahkeme , Eren S., Sevcan B. ve Sercan U.'yu, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar aya, suça sürüklenen çocuk sanık N.Y.'yi 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, Ahmet D.'ye ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. Ahmet D.'nin cezasında indirim uygulamayan mahkeme, diğer 4 tutuksuz sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca kararın kesinleşmesiyle birlikte Ahmet D., Eren S., Sevcan B. ve Sercan U. hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Palandöken Dağı taciz cinsel istismar

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