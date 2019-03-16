Palandöken Dağı'nda rezil olay! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B.(20), B.Y.(17) ve C.Ç.(24) adlı kızlara buluşma teklifinde bulundu. İki kız, F.K. adlı arkadaşlarına ait otomobille buluşma noktası olarak verilen caddeye geldi. Ancak otomobile, Sevcan B.'nin yanı sıra Ahmet D.(18), Eren S.(24), Sercan U.(19) ve 18 yaşından küçük N.Y. bindi.

Ahmet D. bıçağını çıkartarak, F.K.'den aracı dağlık bölgeye sürmesini istedi. Palandöken Dağı eteklerine geldiklerinde de otomobili durdurttu. Ahmet D. ve beraberindeki 3 kız, otomobilden indirdikleri 2 kızı, dedikodularını yaptıkları gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşla vuran grup, küfür ve hakaret etti.

"BENİMLE BİRLİKTELİK YAŞAYACAKSIN YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

İşkence bu kadarla da bitmedi. Ahmet D. bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekti. Eski kız arkadaşı olan B.Y.'ye "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle, cinsel istismarda bulundu. Grup, 2 kızın ayakkabılarını alıp olay yerinden ayrıldı.