Palandöken'de onlarca turist kısıtlama olmadan eğlencenin keyfini çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan otelde konaklayan turistler, kısıtlama öncesi seyahat ve konaklama belgelerini alarak Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Dünyanın gözde kayak merkezleri arasına giren Palandöken kar kalitesi, uzun ve geniş pistleri, aydınlatma sistemleri ve gece de kayak yapabilme imkanıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yenilenen teknolojik ve mekanik sistemler, lüks oteller, bungalov evler ve çeşitli adrenalin dolu etkinliklerle keyifli bir tatil imkanı sunulması yasaktan muaf kalan turistleri de heyecanlandırıyor.

Sezon bitmeden karın ve kayağın keyfini çıkarmak isteyen tatilciler maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak, kayak ve snowboard yapıp kızaklarla kaydı. Palandöken'in eteklerinde kayarak karın ve kayağın keyfini çıkaran tatilciler, bu zevki herkesin yaşaması gerektiğine vurgu yaparak kayak severleri Erzurum'a davet etti.