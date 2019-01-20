Palandöken'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz." dedi.

Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" dolayısıyla kentte bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Valisi Okay Memiş ev sahipliğinde şehrin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin başında gelen Palandöken Kayak Merkezi'ne giden bölge valileri, pistleri inceledikten sonra tarihi Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'i ziyaret etti.

- "Sömestir tatilinde bu hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız"

Erzurum Valisi Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin sunduğu avantajları iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin her kesimden yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz. Bu da bizi belirlediğimiz hedefe doğru yaklaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde ülkemizde çok önemli yatırımlar yapıldı. Ülkemizin her yerinde ulaşım açısından çok büyük yatırımlar yapıldı. Hemen hemen her ilimizde artık havaalanı bulunmaktadır. Bu yatırımlara istinaden bizler de bu sezon Palandöken'de bir milyon turist hedefi koymuştuk. Sömestir tatilinde bu hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız. Sezon sonunda belirlediğimiz hedefin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum."