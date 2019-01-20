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Palandöken'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz" - "Gerçekten yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bütün talepleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışmaktayız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz." dedi.

Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" dolayısıyla kentte bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Valisi Okay Memiş ev sahipliğinde şehrin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin başında gelen Palandöken Kayak Merkezi'ne giden bölge valileri, pistleri inceledikten sonra tarihi Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'i ziyaret etti.

- "Sömestir tatilinde bu hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız"

Erzurum Valisi Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin sunduğu avantajları iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin her kesimden yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerimizin hepsi tamamen dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz. Bu da bizi belirlediğimiz hedefe doğru yaklaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde ülkemizde çok önemli yatırımlar yapıldı. Ülkemizin her yerinde ulaşım açısından çok büyük yatırımlar yapıldı. Hemen hemen her ilimizde artık havaalanı bulunmaktadır. Bu yatırımlara istinaden bizler de bu sezon Palandöken'de bir milyon turist hedefi koymuştuk. Sömestir tatilinde bu hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız. Sezon sonunda belirlediğimiz hedefin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum."

Memiş, Palandöken'in turizm açısından çok önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, Palandöken Kayak Merkezi'ne ulaşım imkanının çok kolay olduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda çok önemli, bilinen bir markanın 5 yıldızlı otel ihalesini yaptıklarını aktaran Memiş, "Gerçekten yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bütün talepleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışmaktayız. Palandöken'i Palandöken yapan en önemli özelliklerden biri de her kesime hitap edebilen kış turizminin avantajlarını sunuyor olmasıdır. Yani Palandöken asgari ücretli bir kayakseverin ailesi ile gelip günübirlik kayak yapabileceği bir kayak merkezidir. Dolayısıyla tüm kayakseverleri, aileleri ile Erzurum'a davet ediyoruz." diye konuştu.

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