Palyatif bakım nedir? Palyatif bakım servisi ne demek? Mucize Doktor'da geçen palyatif bakımda ne yapılır?

Son olarak ekranların ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor’da Ali Vefa karakteriyle gündeme gelmesiyle palyatif bakım servisi ne demek sorusu araştırılmaya başlandı. Amacı, hastanın ve ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak olan bu bakımla ilgili bazı sorular soruluyor. Peki, palyatif bakım kimlere yapılır? İşte tüm merak edilenler...

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Yaşamı kısıtlayıcı hastalıkları olan kişiler için özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olan palyatif bakım, hastalığın herhangi bir aşamasında ağrıdan, belirtiden, biyolojik ve fiziksel stresten rahatlama sağlanmasına odaklanıyor. Amaç ise hastanın ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmek olarak geçiyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre palyatif bakım hastaların yaşam kalitesini iyileştirme konusunda önemli bir rol oynuyor.

PALYATİF BAKIMDA NE YAPILIR?

Palyatif bakım; hekimler, hemşireler, konuşma dili patologları, fizyoterapistler, mesleki terapistler ve diğer sağlık çalışanlarından meydana gelen bir ekip tarafından sağlanıyor. Ciddi bir hastalık söz konusu olduğunu her yaşta ve herhangi bir aşamada uygun olan bu bakımın, bakımın temel amacı olarak ya da iyileştirici tedaviyle sağlanabiliyor. Palyatif bakım; evde, hastanelerde ve hemşirelik tesislerinde yapılabiliyor. Bakımın amacını netleştirmek ve semptom yönetimi ile psiko-sosyal ve manevi destek sağlama adına ekipler, hastayla ve aileleriyle beraber çalışıyor.