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Palyatif bakım nedir? Palyatif bakım servisi ne demek? Mucize Doktor'da geçen palyatif bakımda ne yapılır?

16.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Palyatif bakım nedir? Palyatif bakım servisi ne demek? Mucize Doktor'da geçen palyatif bakımda ne yapılır?

Mucize Doktor dizisine konu olmasıyla gündeme gelen palyatif bakım ile ilgili insanlar tarafından araştırmalar yapılıyor. Hasta ve hasta yakınlarının fizyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanmasını kapsayan bir süreç olarak bu bakım servisiyle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, dizide Ali Vefa karakteriyle gündeme gelen palyatif bakım nedir? Palyatif bakım servisi ne demek? Palyatif bakımda ne yapılır? İşte detaylar...

Son olarak ekranların ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor’da Ali Vefa karakteriyle gündeme gelmesiyle palyatif bakım servisi ne demek sorusu araştırılmaya başlandı. Amacı, hastanın ve ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak olan bu bakımla ilgili bazı sorular soruluyor. Peki, palyatif bakım kimlere yapılır? İşte tüm merak edilenler...

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Yaşamı kısıtlayıcı hastalıkları olan kişiler için özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olan palyatif bakım, hastalığın herhangi bir aşamasında ağrıdan, belirtiden, biyolojik ve fiziksel stresten rahatlama sağlanmasına odaklanıyor. Amaç ise hastanın ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmek olarak geçiyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre palyatif bakım hastaların yaşam kalitesini iyileştirme konusunda önemli bir rol oynuyor.

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PALYATİF BAKIMDA NE YAPILIR?

Palyatif bakım; hekimler, hemşireler, konuşma dili patologları, fizyoterapistler, mesleki terapistler ve diğer sağlık çalışanlarından meydana gelen bir ekip tarafından sağlanıyor. Ciddi bir hastalık söz konusu olduğunu her yaşta ve herhangi bir aşamada uygun olan bu bakımın, bakımın temel amacı olarak ya da iyileştirici tedaviyle sağlanabiliyor. Palyatif bakım; evde, hastanelerde ve hemşirelik tesislerinde yapılabiliyor. Bakımın amacını netleştirmek ve semptom yönetimi ile psiko-sosyal ve manevi destek sağlama adına ekipler, hastayla ve aileleriyle beraber çalışıyor.

Bazen ise bu terim hekimler tarafından; bir tedavinin beklenemeyeceği (geç evre kanserleri gibi), belirtilerin iyileştirilmesi amacını taşıyan tedaviler anlamında da kullanılabiliyor. Örnek olarak tümörün blokajı, iyileştirici bir etkisi olmasa da kitleden kaynaklı olarak ortaya çıkan ağrıyı azaltabiliyor. Bu tedavi yöntemi; agresif ya da iyileştirici tedaviler ile beraber kullanılabiliyor.

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Tedavi ve ilaçların, altta yatan hastalık ya da sebep üstünde iyileştirici bir etki yaratmadan belirtileri hafiflettiği doğrultuda palyatif bir etki ile sonuçlandığı söyleniyor. Bu bakım sayesinde; grip enfeksiyonuyla ortaya çıkan ağrı, kırık bacak ağrıları ve kemoterapi sonucu ortaya çıkan mide bulantıları tedavi edilebiliyor.

PALYATİF BAKIM NE KADAR SÜRER?

Bakımın süresi hastanın hastalığının düzeyine ve aşamasına göre farklılık gösteriyor. Bakım hizmeti alan kişilerde bakımın ne kadar süreceğinden ziyade belirtilerin ne kadar hafiflediğine ve sağlık durumun düzeyine odaklanılıyor. Dolayısıyla bakımın belirli bir süresinden bahsetmek mümkün olmayabiliyor.

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