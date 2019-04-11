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Pamuk Sektörü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: - "Çözüm bekleyen sorunlarımız var ama öncelikle pamuk üretimini artırmamız gerekiyor. Pamuğun şöyle bir özelliği var; hiçbir korunma mekanizması yok, dış ticarette tamamen liberal politikalar uygulanıyor"

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, "Çözüm bekleyen sorunlarımız var ama öncelikle pamuk üretimini artırmamız gerekiyor. Pamuğun şöyle bir özelliği var; hiçbir korunma mekanizması yok, dış ticarette tamamen liberal politikalar uygulanıyor." dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Ziraat Odası, Söke Ticaret Borsası, Söke Zirai Ürün İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğünün öncülüğünde Pamuk Sektörü Toplantısı gerçekleştirildi.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplantının pamuk sektörü için çok faydalı olacağını söyledi.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık da Türkiye ve dünyadaki pamuk üretimine ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye'nin dış ticaretinde ve ekonomisinde pamuk ve pamuklu ürünlerin çok önemli olduğunu aktaran Balçık, "Türkiye'de otomotiv her zaman ön plana çıkartılır, evet doğrudur çok önemli bir sektör gerçekten ancak yarattığı katma değer ve istihdama bakarsanız ve özellikle kendi ürünümüz olan pamuğun değerlendirilmesi açısından bakarsanız Türkiye’deki en faydalı sektör konumunda." diye konuştu.

Balçık, 2023 hedefleri doğrultusunda herkese bazı görevler düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tekstil ve hazır giyimde ihracatımızın 72 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Burada ister istemez pamuk ihtiyacımız 4 milyon tona çıkacak, orta vadede de bizim 2 milyon tonu üretme kapasitemiz var. Tabii ki çözüm bekleyen sorunlarımız var ama öncelikle pamuk üretimini artırmamız gerekiyor. Pamuğun şöyle bir özelliği var; hiçbir korunma mekanizması yok, dış ticarette tamamen liberal politikalar uygulanıyor."

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem de 2018 yılında Aydın'da 53 bin hektar alanda 280 bin ton pamuk üretildiğini, bu üretim miktarı ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

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pamuk Sektör toplantı

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