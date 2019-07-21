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Pamukkale'ye turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bugün yaklaşık 17 bin turist ziyaret etti - Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: - "Hafta içi günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini aştı. Hafta sonu ise bu rakam 17 bine kadar çıkabiliyor"

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, pazar günü yaklaşık 17 bin ziyaretçi ağırladı.

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri kendine doğru çeken Pamukkale'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Hafta içi ve hafta sonunda uğrak tatil rotaları arasında yer alan Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürümenin ve şifalı sularına girmenin tadını çıkartıyor.

- "Gişe sayısının arttırılması gerekiyor"

Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'deki hareketliliğin hafta sonunda gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

Bu yıl giriş kapılarından alınan rakamların mutluluk verici olduğunu ifade eden Şen,"Pamukkale'ye bu yıl gelen ziyaretçi sayısı müthiş bir şekilde arttı. Hafta içi günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini buluyor. Hafta sonu ise bu rakam 17 bine kadar çıkabiliyor. Bugün Pamukkale'yi 17 bin kişi ziyaret etti diyebiliriz. Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşuyor. Misafirlerimizin beklememesi için gişe sayısının arttırılması gerekiyor." dedi.

Şen, Pamukkale Ören Yeri'nde tatil süresince gözlenen hareketliliğin çok sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

- "Harika bir yer"

Moldova'dan gelen Stanislav Lon da ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gezdiklerini ifade ederek,"Geçen yıl buraya tek başıma gelmiştim. Bu yıl ise ailemi getirdim. Ailem burayı çok beğendi. Harika bir yer, gelecek yıl da gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Pamukkale'ye ilk kez ziyaret eden matematik öğretmeni Sema Çağdaş ise İstabul'dan geldiğini belirterek, "Burası harika bir yermiş. İnanılmaz bir turist akını var. Kendimi cennette gibi hissediyorum. Bütün arkadaşlarıma buraya gelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

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Gezi Pamukkale Tatil travrten turist

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