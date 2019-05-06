HABER

Panama'da devlet başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi, oyların yüzde 33'ünü alan Demokratik Devrimci Partinin adayı Laurentino Cortizo oldu

PANAMA (AA) - Panama'da dün yapılan devlet başkanı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Devrimci Partinin (PRD) adayı Laurentino Cortizo kazandı.

Panama Seçim Mahkemesinden yapılan açıklamada, oyların yüzde 95'inin sayıldığı ve seçimin ön sonuçlarına göre, kazananın PRD'nin adayı Laurentino Cortizo olduğu belirtildi.

Seçim Mahkemesi Yargıcı Heriberto Arauz, yaptığı açıklamada, Cortizo'nun sayılan oyların yüzde 33'ünü, Demokratik Değişim (CD) partisinin adayı Romulo Roux'un ise yüzde 31'ini aldığını ifade etti.

Arauz, resmi olmayan sonuçları açıklamasının ardından Cortizo ile telefonda görüşerek "gelecek 5 yıl için seçimlerin görünen galibi" olduğunu söyledi.

Arauz'un açıklamasından önce Roux, sonuçların birbirine çok yakın olduğunu belirterek yenilgiyi kabul etmeme sözü vermiş ve yarışın usulsüzlüklerle bozulduğunu öne sürmüştü.

BBC'nin haberine göre, resmi sonuçların perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Ülkede Mayıs 2014'te yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi, oyların yüzde 39'unu alan Panemanista Partisinin (PP) adayı Juan Carlos Varela olmuştu.

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadıOtomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapisEski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis
Kaza mizanseni gerçeğini aratmadıKaza mizanseni gerçeğini aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Panama seçim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.