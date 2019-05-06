Panama'da devlet başkanı seçimi

PANAMA (AA) - Panama'da dün yapılan devlet başkanı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Devrimci Partinin (PRD) adayı Laurentino Cortizo kazandı.

Panama Seçim Mahkemesinden yapılan açıklamada, oyların yüzde 95'inin sayıldığı ve seçimin ön sonuçlarına göre, kazananın PRD'nin adayı Laurentino Cortizo olduğu belirtildi.

Seçim Mahkemesi Yargıcı Heriberto Arauz, yaptığı açıklamada, Cortizo'nun sayılan oyların yüzde 33'ünü, Demokratik Değişim (CD) partisinin adayı Romulo Roux'un ise yüzde 31'ini aldığını ifade etti.

Arauz, resmi olmayan sonuçları açıklamasının ardından Cortizo ile telefonda görüşerek "gelecek 5 yıl için seçimlerin görünen galibi" olduğunu söyledi.

Arauz'un açıklamasından önce Roux, sonuçların birbirine çok yakın olduğunu belirterek yenilgiyi kabul etmeme sözü vermiş ve yarışın usulsüzlüklerle bozulduğunu öne sürmüştü.

BBC'nin haberine göre, resmi sonuçların perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Ülkede Mayıs 2014'te yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi, oyların yüzde 39'unu alan Panemanista Partisinin (PP) adayı Juan Carlos Varela olmuştu.

