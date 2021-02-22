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Pandemi antidepresan kullanımını artırdı! Son 2 ayda intihar sayısı 95'i buldu

22.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Pandemi antidepresan kullanımını artırdı! Son 2 ayda intihar sayısı 95'i buldu

Koronavirüs pandemisinin sebep olduğu ekonomik sıkıntı son 2 ayda işini kaybedenkişilerin sayısında hızlı bir artışa sebep oldu. 95 vatandaşın yaşamına son verdiği bu zorlu süreçte işsiz sayısının 10.7 milyona ulaştığı iddia ediliyor. 40 bin 735 şirketin kapandığı 2020 yılında 99 bin 588 esnaf kepenk indirmek durumunda kaldı. 1 hanede birden fazla kişinin borçlu olduğu süreçte antidepresan kullananların sayısı ise yüzde 9.6 oranında artış gösterdi.

Salgın nedeniyle ekonomik sorunlar giderek derinleşirken, 2021 yılında geride bıraktığımız 2 ay içinde işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan 95 kişi yaşamına son verdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 99 bin 588 esnafın dükkanı ve 40 bin 735 şirket kapandı, gerçek işsiz sayısı ise 10.7 milyona ulaştı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için ilk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı mayıs ortasında bitecek. Yasağın bitmesiyle birlikte işsizler ordusuna binlerce kişinin daha katılması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Kocaeli’nde son 10 gün içerisinde ekonomik sıkıntı nedeniyle 7 kişi yaşamına son verdi. İzmir’de 31 Ocak’ta iki çocuk babası müzisyen Erdem Topuz, 19 Şubat’ta bir yıldır işsiz olduğu öğrenilen 29 yaşındaki müzisyen Mehmet Mert El, intihar etti. 2021 yılında geride bıraktığımız yaklaşık 2 ay içinde toplam 95 kişi intihar etti.

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