Pandemi antidepresan kullanımını artırdı! Son 2 ayda intihar sayısı 95'i buldu

Salgın nedeniyle ekonomik sorunlar giderek derinleşirken, 2021 yılında geride bıraktığımız 2 ay içinde işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan 95 kişi yaşamına son verdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 99 bin 588 esnafın dükkanı ve 40 bin 735 şirket kapandı, gerçek işsiz sayısı ise 10.7 milyona ulaştı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için ilk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı mayıs ortasında bitecek. Yasağın bitmesiyle birlikte işsizler ordusuna binlerce kişinin daha katılması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Kocaeli’nde son 10 gün içerisinde ekonomik sıkıntı nedeniyle 7 kişi yaşamına son verdi. İzmir’de 31 Ocak’ta iki çocuk babası müzisyen Erdem Topuz, 19 Şubat’ta bir yıldır işsiz olduğu öğrenilen 29 yaşındaki müzisyen Mehmet Mert El, intihar etti. 2021 yılında geride bıraktığımız yaklaşık 2 ay içinde toplam 95 kişi intihar etti.

