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Pandemi bitti, İsmail amcanın karantinası bitmedi! "Virüsten korkmayanları gördük"

08.06.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi bitti, 82 yaşındaki emekli İsmail amca 'gönüllü karantinasını' bitirmedi! Trabzon'da 82 yaşındaki İsmail Hacıfettahoğlu, köy evinde tek başına izole olup, misafir kabul etmeden yaşıyor. Hayatın normalleşmesine karşın 'gönüllü karantina' uygulamasını sürdüren İsmail amca, yaklaşık 3 yıldır çarşı ve pazara gitmiyor, vaktini bahçesinde tavuk ve güvercinleriyle geçiriyor. Virüse yakalanmayan Hacıfettahoğlu, "Virüsten korktuğum için köyde yaşıyorum. Virüsten korkmayanları gördük." dedi.

Vakfıkebir ilçesinde, emekli İsmail Hacıfettahoğlu, 3 yıl önce dünyayı etkileyen koronavirüse karşı, izole yaşam için Fethiye köyündeki evine yerleşti. 15 yıl önce kanserden eşini kaybeden Hacıfettahoğlu, kısıtlamaların kalkıp hayatın normalleşmesine karşın tek başına yaşadığı evinde 'gönüllü karantina' uygulamasını sürdürüyor.

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Pandemi sürecinde hijyen ve mesafeye önem verip misafir kabul etmeyen Hacıfettahoğlu, günlerini arıcılık, bağ ve bahçe işleriyle geçiriyor. Eve gelen sağlık görevlilerinin aşılarını yaptığı ve virüse yakalanmadan yaklaşık 3 yıldır evinin bahçesi dışında dışarı çıkmayan, çarşı ve pazara da gitmeyen Hacıfettahoğlu, beslediği tavuklarla, arı ve güvercinleriyle vakit geçiriyor.

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Odasında eski albümlere bakarak anılarını yad eden Hacıfettahoğlu, salgın bitmesine rağmen sağlıklı ve hijyenik yaşama dikkat edilmesini önemsiyor.

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'VİRÜSTEN KORKMAYANLARI GÖRDÜK'

Temel ihtiyaçlarını çocuğunun karşıladığı Hacıfettahoğlu şöyle konuştu:

"Pandeminin çıktığı zamandan bu yana 3 yıldır şehre inmedim. Allah'a şükürler olsun virüse yakalanmadım. Köyde yaşıyorum, sağlığım çok iyi. Burada güvercinlerim, tavuklarım, köpeğim ve arılarım var; onlarla uğraşıyorum. Aşılarımı da yaptırmıştım. Burada canım hiç sıkılmıyor. Köy hayatı çok güzel.

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Virüsten korktuğum için köyde yaşıyorum. Virüsten korkmayanları gördük.

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Yalnızlık Allah'a mahsustur, fakat sağlıklı, temizliğe dikkat ederek yaşamak önemli. Herkes sağlığına çok dikkat etmeli. Ölenler oldu. Çünkü dikkat etmediler. Sağlıklarına dikkat etseydiler virüse yakalanıp ölmezlerdi. İnşallah böyle bir şeyi daha yaşamayız"

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'KÖYDE HUZUR BULDU'

Babasının, köyde daha mutlu olduğunu belirten Tuncay Hacıfettahoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Annemin vefatı sonrası zaman zaman bizimle kalıyordu. Ancak pandeminin başlamasıyla birlikte tamamen kendini köye kapattı ve şehre gelip insanlarla ilişki kurup virüsün bulaşmasını istemedi.

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Pandemi de komşu ziyaretlerine de kendisini kapattı. Bizler de maske hijyen kurallarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreçte babama virüs bulaşmadı.

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Pandemi sürecinin azalmasıyla hatta bitmesiyle şehre gelmek istemedi. Köyde huzur buldu. Burada güvercinleri, köpeği, arıları ve tavukları var. Onlarla kendine özgü bir yaşam kurdu"

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Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydeden Hacıfettahoğlu şöyle devam etti:

"Babam, ilerlemiş yaşına rağmen sağlığı gayet iyi. Doktor bir arkadaşımla konuştuğumda, babamın şehre indiği zaman alışkanlıklarının bozulacağını ve zihninde sıkıntılar oluşup unutkanlığa neden olacağını; alıştığı yaşamın dışına çıkarmamamız ve zorlamamamız gerektiğini bizlere söyledi.

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Babam burada sağlığı bulduğuna inanıyor. Pandemiden kalan alışkanlığı halen daha devam ettiriyor"

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(DHA)

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