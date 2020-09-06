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Pandemi boyunca yediği tostlardan sanat eserleri yarattı

06.09.2020 19:53 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan bir sanat tutkunu olan Caroline Barnes, pandemi boyunca öğle aralarında tost ekmeği üzerinde meşhur sanat eserlerini yeniden yarattı.

Pandemi boyunca yediği tostlardan sanat eserleri yarattı

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan bir sanat tutkunu olan Caroline Barnes, pandemi boyunca öğle aralarında tost ekmeği üzerinde meşhur sanat eserlerini yeniden yarattı.

56 yaşındaki Barnes, mart ayında evden çalışmaya başladığından beri meşhur sanat tablolarını yenilebilir olarak tekrar yaratıyor.

Koronavirüsün yarattığı hayal kırıklığını ekmek formunda ifade etmek istediğini belirten Barnes'ın ilk işi ressam Edvard Munch'ın Çığlık adlı tablosu oldu.

Barnes, bu eserinin çıkış noktasının iptal edilen bir tatil planı olduğunu söylüyor.

Portsmouth Üniversitesi'nin insan kaynakları biriminde çalışan Barnes'ın müzelere ziyareti koronavirüsle beraber ertelenmek zorunda kalmış: "Bunun üzerine sanatı tost üzerine yansıtmak istedim. Sanata bakmaya karşı duyduğum tutkuyu her gün öğle aramda yeniden canlandırdım."

Öğle yemeği eserlerinin ilhamını 2019 yılında Japonya'ya gerçekleştirdiği ve 'inanılmaz yemek sanatı eserleri'ni gördüğü geziden aldığını belirten Barnes, bu eserleri hem yaratırken hem de yerken büyük keyif aldığını söylüyor.

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