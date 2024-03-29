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Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor, hayranlıkla inceliyor 'Çok rahat ve havadar'

29.03.2024 10:04
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesinde Ali Dölek isimli üzüm üreticisinin bağın kenarında bulunan dut ağacına yaptığı ahşap kulübe ilgi odağı oldu. Dölek kulübeyi 4 yıl önce pandemi döneminde yaptığını ve 4 bin TL'lik masraf ettiğini söyledi.

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor, hayranlıkla inceliyor 'Çok rahat ve havadar'

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesinde yaşayan Ali Dölek isimli üretici üzüm bağının kenarında bulunan dut ağacına yaklaşık 4 yıl önce pandemi döneminde yerden 2 metre yükseklikte 4 metrekare genişliğinde dinlenmek için yaptığı ahşap kulübe ilgi odağı oldu.

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Tırazlar Mahallesi ile Çimentepe Mahallesi arasındaki yoldan geçenlerin hayranlıkla incelediği kulübe ile vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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"BURASI İÇİN 4 YIL ÖNCE 4 BİN LİRALIK MASRAF ETTİM"

Pandemi döneminde yaptığı kulübenin oldukça fazla ilgi gördüğünü anlatan Ali Dölek, ’"Burayı dört yıl öncesi pandemi zamanında yaptım. Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim." dedi.

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"ÇOK RAHAT VE HAVADAR BİR YER OLMUŞ BURASI"

Ağaçkondu evde misafir olan Mustafa İncekara ise, "Gerçekten çok rahat ve havadar bir yer olmuş burası. Hem yolu hem de üzüm bağını rahatlıkla görebiliyorum. Oldukça havadar olmuş. Sıcak günlerde serinlemek için oldukça ideal bir yer." diye konuştu. (İHA)

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a4cfdca0-1e40-4259-8d24-55f5ab70a36eBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Sarıgöl
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