Pandemi döneminde sağlıklı bir cinsel yaşam bu testi yaptırın!

Hattat "Eğer yaz tatiline çıkacaksanız tatilden 2-3 hafta önce bu kontrolü yaptırmak gerekir. Özellikle aşırı stresli, yağlı yiyecekler tüketen, sigara ve yoğun alkol kullanan, spor yapmayan erkeklerin bu kontrolü yaptırmalarında fayda var” dedi. Uzmanlar, koronavirüs pandemisinde daha da artan hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, evden devam eden çalışma düzeni ve iş stresi ile hastalık kaygısı gibi nedenlerin cinsel performansın düşmesine neden olduğuna dikkat çekiyor. Erkeklerde testosteron hormonu düşüklüğünün cinsel isteği azaltığına dikkat çeken Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat öncelikle tahliller ile hormon seviyelerinin ölçtürülmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Hattat cinsel performansın genel sağlık ile yakından ilişkili olduğunu belirterek sağlıklı bir cinsel yaşam için şu önerilerde bulundu: “Yaz aylarına girerken cinsel fonksiyonlarınızın tam güç çalıştığından emin olun. Sertleşme sorunu, erken boşalma, isteksizlik gibi şikayetler için hormonlarınızı, organınızın damar ve sinir yapısını inceleyen mini bir cinsel check-up yaptırın.

Cinsel isteksizliğiniz varsa kanda sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arası testosteron eksikliğinizi kontrol ettirin. Testosteron düşüklüğü durumunda hormon takviyelerinden yararlanabilirsiniz. Eğer yaz tatiline çıkacaksanız tatilden 2-3 hafta önce bu kontrolü yaptırmak gerekir çünkü birçok hormon ilacının vücutta etki göstermesi için belli bir süre gerekir. Özellikle aşırı stresli, yağlı yiyecekler tüketen, sigara ve yoğun alkol kullanan, spor yapmayan erkeklerin bu kontrolü yaptırmalarında fayda var. Sertleşme kalitesini arttırmak için şok dalga tedavisi gibi organınızın damarlarını yenileyen, hasarları onaran, sinir ve cilt dokusunu geliştiren tedavileri kür olarak deneyebilirsiniz. Sertleşme ilaçlarını hekime danışmadan kullanmak tehlikeli olabilir. Hekimler kişiye özel doz ve kullanım şeklini belirleyerek ilacın güvenli şekilde kullanılmasını sağlar. Organınızın kaslarını kuvvetlendiren çalışmalarla 2-3 haftada eski haline dönmesi sağlanabiliyor. Bu çalışmalar erken boşalma yaşayan erkekler için de öneriliyor.