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Pandemi kilolarından evde kurtulmanızı sağlayacak 10 farklı ürün

11.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle uzun sürelerle evlerde kapalı kaldık ve canımız sıkıldıkça da abur cubura dadandık. Artık aldığınız pandemi kilolarından sıkıldıysanız işte size yardımcı olacak ürünler...

Pandemi kilolarından evde kurtulmanızı sağlayacak 10 farklı ürün

Pandemi sürecinin getirdiği kapanmalar ve hareketsizliğin sonucu olarak ekstra kilolardan muzdaripseniz, biraz egzersizle fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı 7olacak 10 yardımcı ürünü sizin için derledik.

1. Kilo vermek isteyenlerin olmazsa olmazı, koşu bantları…

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Dışarı çıkıp koşmak istiyorsunuz fakat şartlar buna izin vermiyorsa, istediğiniz zaman spor yapmanıza yardımcı olacak koşu bandını evinize alabilirsiniz. Özellikle, katlanabilir koşu bantları sayesinde sporunuz bittiğinde katlayıp istediğiniz bir köşeye koyabilirsiniz. Evinizde koşu keyfinin tadını doyasıya çıkarın.

Farklı büyüklükte ve özellikteki benzer ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

2. Evde bisiklet sürerek kilo vermenin keyfini çıkarın.

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Koşmak yerine bisiklete binmek istiyorsanız, fakat evden çıkamıyorsanız egzersiz bisikletleri tam size göre. Dilediğiniz müzik veya karşınızda izlemek istediğiniz video ile bisiklet sürme keyfinizi artırabilirsiniz. Kilometre, süre ve kalori sayacı gibi özellikleri sayesinde düzenli olarak spor yaparak kilo vermeniz kolaylaşacak.

Diğer benzer ürünlere deburadan ulaşabilirsiniz.

3. Peki pilates yaparak evde kilo verebilir miyiz?

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Evde yapılabilecek en rahat aktivitelerden biri olan pilates ile evlere kapandığınız dönemde aldığınız kilolardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İsterseniz sadece pilates topu, isterseniz de içinde çeşitli ekipmanların bulunduğu bir pilates seti edinerek birçok hareketi evinizden çıkmadan yapabilirsiniz.

Benzer ürünleri tekil olarak veya set halinde buradan bulabilirsiniz.

4. Antrenmanlarınızda ip atlamayı denediniz mi?

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Çok düşük fiyatlara alabileceğiniz atlama ipleri sayesinde evde kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Küçük boyutlarda olması sayesinde diğer ekipmanlar gibi yer kaplamaz. Düzenli kullanımlarda tüm kas gruplarını çalıştırdığı için oldukça etkilidir.

Benzer ürünlere de buradan ulaşabilirsiniz.

5. Eliptik bisiklet ile bambaşka bir deneyim...

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Evde kardiyo yapmak için farklı bir alternatif olan eliptik bisikletler, sürüş sırasında ayrıca hareket koordinasyonu da sağlar. Evinizde televizyonunuz karşısında tüm vücudunuzu etkin bir şekilde çalıştırabilir doğru kalori ve kilometre kontrolü sayesinde kilo vermeyi hızlandırabilirsiniz.

Diğer benzer ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

6. Evde alanı olmayanlara farklı çözümler…

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Eliptik bisiklet veya koşu bandını koyacak yeri olmayanlar ve odadan odaya taşıyamayacaklar için eliptik bacak pedalları harika bir çözüm sunuyor. Kolay taşınabilirliği sayesinde spor öncesi ve sonrası size yük olmaz. İstediğiniz odada üzerine çıkıp sporunuzu yaparak kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Benzer ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

7. Biraz da kas çalışmaya ne dersiniz?

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Evde kilo verirken bir yandan da kas kütlesi kazanmak için dambıllarla antrenman yapabilirsiniz. Size uygun olan kilodaki dambılı veya çeşitli ağılıklardaki dambıl setini edinerek evde yağ yakıp kaslarınızı geliştirebilirsiniz.

Çeşitli ağırlıkların olduğu benzer ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

8. Denizde değil evde kürek çekin.

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Aslında evde yapabileceğiniz sporların limiti yoktur. Dışarı çıkıp kürek çekemiyor veya spor salonuna gidemiyorsanız evinize bir kürek aleti alarak bu sorunu çözebilirsiniz. Tüm vücudu çalıştırdığı harika bir kardiyo antrenmanı sağlar.

Benzer ürünleri de buradan inceleyebilirsiniz.

9. Evde barfiks çekmemek düşünülemez!

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Hem kilo vermek, hem de kaslarını güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olan barfiks barı, kapıya takılarak kullanılır ve oldukça etkili sonuçlar verir. Vücudu zorladığı için yağ yakımını hızlandırır ve kas oluşumunu sağlar. Evinizde spor salonu keyfini bu sayede yaşayabilirsiniz.

Diğer ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

10. Birçok hareketi tek bir ürünle yapma fırsatı…

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Her hareket için farklı aletler almak yerine tek bir ürün ile pek çok egzersizi yapmanız mümkündür. Egzersiz bantları, dirençli yapısı sayesinde kilolarca dambılın yaptığı işlevi görebilir. Her kas grubunu bu bantlar sayesinde geliştirebilir, spor öncesi ve sonrası açma germe hareketlerini yapabilirsiniz.

Farklı dirençteki ürünlere de buradan ulaşabilirsiniz.

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