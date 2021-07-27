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Pandemi korkusu felç etti

27.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çeşme’de yaşayan 70 yaşındaki Emel Ertuğrul, aniden her iki bacağında da güçsüzlük hissetti. Bel fıtığından şüphelenen ancak pandemi korkusu nedeniyle hastaneye de gitmeyen hasta, 2 hafta sonra hastaneye geldiğinde her iki bacağı çoktan felç olmuştu. Yapılan tetkiklerde omurgasında omuriliğe baskı yapan tümör nedeniyle yürüme yetisini kaybettiği ortaya çıkan Emel Ertuğrul, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından tekrar bacaklarını hareket ettirmeye başladı.

Pandemi korkusu felç etti

Eşi Atilla Ertuğrul ile birlikte İzmir Çeşme’de yaşamını sürdüren Emel Ertuğrul, bir süre önce her iki bacağında da güçsüzlük hissi yaşadı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye korkan Ertuğrul, 2 hafta sonra her iki bacağının da felç olması ile soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkiklerde ise sırt bölgesinin omurgasında tümör olduğu, tümörün omuriliğe baskı yaptığı her iki bacağında yaşadığı felcin ise tümörün yaptığı bu baskıdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Ameliyatın ardından hastasının tekrar bacaklarını hareket ettirmeye başladığını kaydeden Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, bacak ve ayaklardaki güçsüzlük hissine dikkat çekerek, “Bu hastanın iki bacağında güçsüzlük olmuş, bu ciddi bir durum. Hastalar bazen bunu bel ya da sırt fıtığı ile karıştırabiliyor. Bel fıtığında her iki bacakta da güç kaybı olmaz, tek bacakta olur. Ne yazık ki bu hastamız gecikmiş bir hasta. Güçsüzlüğü hissettiği ilk 24 ya da 48 saatte hastaneye gelseydi, tedavisinin ardından yürüyerek çıkıp gidebilirdi. Geç kalınan her dakika sinire daha çok zarar vereceği anlamına geliyor” dedi.

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YAVAŞ YAVAŞ HİSLERİ YERİNE GELDİ

Operasyonu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ile birlikte gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Hastamız bacaklarında ilk güçsüzlüğü hissettiğinde gelseydi toparlama şansı yüksekti. Operasyonda omurgadaki tümörü temizleyerek omuriliği rahatlattık. Bacaklarına yavaş yavaş hissiyat ve güç gelmeye başladı. Omurgayı güçlendirmek için vidalar takıldı. Şu an onkoloji tedavisi alıyor. Kemoterapi tamamlanınca fizik tedavi almaya başlayacak. Bu sayede hastamızın mobilize olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İzmir
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