KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Pandemi nedeniyle arttı! Gözaltı morluklarınızı Evde çözebilirsiniz

Pandemi nedeniyle arttı! Gözaltı morluklarınızı Evde çözebilirsiniz

24.05.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltı morlukları kişiyi oldukça rahatsız eden durumlar arasında yer alıyor. Gözaltı morluklarına neden olan birçok neden bulunuyor. Birçok insan gözaltı morluğu problemleri yaşıyor. Pandemi nedeniyle artan birçok sağlık sorunları arasında gözaltı morlukları da yer alıyor. Gözaltı morluklarınızı evde geçirebilmeniz için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bunları yaparak etkili çözümler alabilirsiniz.

Pandemi nedeniyle arttı! Gözaltı morluklarınızı Evde çözebilirsiniz

Göz ve göz çevresi oldukça hassas yapıya sahipler. En ufak etken bile hasar almalarına neden olabiliyor. Gözaltı morlukları da çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Bu nedenler arasında genetik faktörler, yeterli su içilmemesi, sağlıksız beslenme, uykusuzluk, dijital ekranlara fazla maruz kalmak, stres, yaşın artması bulunuyor. Pandemi nedeniyle artış gösteren sağlıksız beslenme, evden çalışma, stres gibi faktörler gözaltı morluklarının çok daha artmasına neden oldu. Gözaltı morluklarından kurtulmak için bol su içip gözaltı bakımlarınızı yapabilirsiniz.

GÖZALTI MORLUKLARI İÇİN MASKE TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kaşık pirinç
  • Yarım salatalık
  • Yarım bardak su

g3

Yapılışı

1 kaşık pirinç, yarım salatalık ve yarım bardak suyu blenderdan geçirin. Yuvarlak pamukları ikiye bölerek hazırladığınız karışımın içerisine atın. Pamukların hazırlanan karışımları iyice çekmelerini sağlayın. Pamukları poşete koyarak buzluğa atın. 1 saat beklettikten gözaltlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu maske tarifi her sabah uyanınca uygulayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siyah noktaları geçiren doğal maske tarifiSiyah noktaları geçiren doğal maske tarifi
Güllü bir deri bir kemik kaldı! Gören tanıyamadıGüllü bir deri bir kemik kaldı! Gören tanıyamadı
Bu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleriBu yazı kasıp kavuracak en gözde topuklu ayakkabı modelleri
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

Tanga detaylı body'siyle pozu aynı tartışmaları gündeme getirdi! Bu kalça gerçek mi?

Tanga detaylı body'siyle pozu aynı tartışmaları gündeme getirdi! Bu kalça gerçek mi?

Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Doğrusunu duyunca şaşıracaksınız…

Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Doğrusunu duyunca şaşıracaksınız…

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

35 yaş üzeri kadınlar için sağlıklı bir hamileliğin püf noktaları…

35 yaş üzeri kadınlar için sağlıklı bir hamileliğin püf noktaları…

İlginizi Çekebilir

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Sevenleri onu özlemişti! Diziyle geri geliyor

Sevenleri onu özlemişti! Diziyle geri geliyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.