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Pandemide emekli olmayı reddeden 50 yıllık hemşire Covid-19’dan öldü

19.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Pandemide emekli olmayı reddeden 50 yıllık hemşire Covid-19’dan öldü

50 yıldan uzun bir süredir acil servis hemşiresi olarak çalışan Betty Grier Gallagher, emeklilik hakkını almıştı, ancak pandemi başlayınca bu hakkını kullanmadı.

ABD’de Alabama’da acil servis hemşiresi olarak çalışan Gallaher, oğlunun söylediğine göre daha genç hemşireleri eğitebilmek için görevine devam etmeyi tercih etti. Çalıştığı gece vardiyasında birlikte çalıştığı herkesin beslenmesini kontrol eden Gallaher, hastalarına tıpkı ailesine baktığı gibi bakıyordu. Ailesi ve meslektaşları onun en sevilen hemşire olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte Gallaher için endişelenen iş arkadaşları, ona evde kalmasını söyledi. Ancak o bu teklifi reddedi. İş arkadaşlarının kendisine ihtiyacı olacağını bilen Gallaher, pandeminin başından itibaren çalışmayı sürdürdü. Gallaher 10 Ocak günü, 79. yaş gününden önce çalıştığı hastanede hayatını kaybetti.

"HER GÜN BU AMAÇ İÇİN YAŞADI"

Gallaher hayatının büyük bir kısmında hemişre olarak çalıştı. Gallaher’ın oğlu olan Carson Grier Jr, onun genç meslektaşlarına rehberlik etme görevine ömür boyu inandığını söyleyerek “Bu onun hayatının amacıydı ve her gün bu amaç için yaşadı” dedi.

Gallaher 43 yıl boyunca Alabama’da Sylacauga’da Coosa Valley Medical Center’da çalıştı ve burada radyoloji teknikeri olan Chuck Terrel ile tanıştı ve 30 yıldan uzun bir süre ikili yakın dost oldu. Terrel, Gallaher’ın ardından “Hepimiz Betty ile çalıştık ve onu çok sevdik” dedi.

İŞ ARKADAŞLARINI ÇOCUKLARI GİBİ SEVİYORDU

Gallaher’ın çalıştığı acil servis sürervizörü Nikki Jo Hatten, Gallaher’ın bir çanta dolusu hamburger getirerek, 12 saatlik vardiya sonrası tüm meslektaşlarının karnının doyduğundan emin olduğunu, eğer gerekirse onları sıcak tutacak battaniyelere sardığını ve iş arkadaşlarını tıpkı çocuğu gibi sevdiğini söyledi.

Betty Gallaher afetlerde de çalışmaktan korkmadı. Katrina Kasırgası felaketi yaşandığında Gallaher, New Orleans’ta bir hastanede çalışıyordu. 2005’teki fırtınadan sonra oğluna emekli olacağını ve Coosa Valley’e geri döneceğini söylemişti.

Mart ayında iş arkadaşları pandemi bitene dek onu evine göndermek istese de, Gallaher geri döndü ve gece vardiyalarında çalışmak istedi.

"ONUN UNUTULMASINI İSTEMEDİK"

19 Aralıkta Hatten, normalde yorulmak nedir bilmeyen Gallaher’ın kısa kısa soluk aldığını fark etti. Bir sonraki gün ise yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı ve Gallaher ölene dek Coosa Valley’de kaldı.

Gallaher hasta yatağındayken dahi meslektaşları için endişelenmeye devam etti. Meslektaşları ise onu son anına kadar rahat ettirmek için elinden geleni yaptı. Gallaher yoğun bakımdayken yalnız ölmekten korkuyordu ancak yaşamının sonunda etrafının ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olduğundan emin oldu.

Gallaher Sylacuaga’da oldukça iyi bilinen biri olsa da, Hatten onu tüm dünya ile paylaşmak istedi ve Gallaher’a adanmış bir TikTok hesabı açtı ve birkaç hafta önce yüzbinlerce kişi tarafından izlenen ilk video yayınlandı. Hatten “Onun unutulmasını istemedik” dedi.

Grier, annesini Hatten’ın TikTok videosunda görüldüğü gibi gülümseyen, eğlenceli ve her zaman elinde bir torba yiyecekle gezen haliyle hatırlamayı sevdiğini ve annesinin tekrar hayata gelse aynı şeyleri yapacağına inandığını söyledi.

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