Pandemide emekli olmayı reddeden 50 yıllık hemşire Covid-19’dan öldü

ABD’de Alabama’da acil servis hemşiresi olarak çalışan Gallaher, oğlunun söylediğine göre daha genç hemşireleri eğitebilmek için görevine devam etmeyi tercih etti. Çalıştığı gece vardiyasında birlikte çalıştığı herkesin beslenmesini kontrol eden Gallaher, hastalarına tıpkı ailesine baktığı gibi bakıyordu. Ailesi ve meslektaşları onun en sevilen hemşire olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte Gallaher için endişelenen iş arkadaşları, ona evde kalmasını söyledi. Ancak o bu teklifi reddedi. İş arkadaşlarının kendisine ihtiyacı olacağını bilen Gallaher, pandeminin başından itibaren çalışmayı sürdürdü. Gallaher 10 Ocak günü, 79. yaş gününden önce çalıştığı hastanede hayatını kaybetti.

"HER GÜN BU AMAÇ İÇİN YAŞADI"

Gallaher hayatının büyük bir kısmında hemişre olarak çalıştı. Gallaher’ın oğlu olan Carson Grier Jr, onun genç meslektaşlarına rehberlik etme görevine ömür boyu inandığını söyleyerek “Bu onun hayatının amacıydı ve her gün bu amaç için yaşadı” dedi.

Gallaher 43 yıl boyunca Alabama’da Sylacauga’da Coosa Valley Medical Center’da çalıştı ve burada radyoloji teknikeri olan Chuck Terrel ile tanıştı ve 30 yıldan uzun bir süre ikili yakın dost oldu. Terrel, Gallaher’ın ardından “Hepimiz Betty ile çalıştık ve onu çok sevdik” dedi.