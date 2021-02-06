HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pandemide hamilelere özel 7 önemli öneri

Pandemide hamilelere özel 7 önemli öneri

06.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemide hamilelere özel 7 önemli öneri

Pandemi nedeniyle hepimiz olağanüstü günler yaşıyoruz; günlük rutinlerimiz, alışkanlıklarımız, normallerimiz değişti ve bu hepimizi elbette ki olumsuz etkiliyor. Bu sıkıntılı süreçte en çok stres yaşayan gruplardan birisi de, bebeğini sağlıkla kucağına alabilme konusunda kaygı yaşayan anne adayları. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak, hamilelikte Covid-19 enfeksiyonu ve pandemi sürecine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak, anne adaylarının hem doğum öncesi hem de doğum sonrasına yönelik bebeklerinin sağlıkları açısından iki kat fazla endişe yaşadıklarını belirtirken “Hamilelik ve doğum genellikle koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma riskini artırmaz. Ancak hamileliğin Covid-19’un seyrini kötüleştirebildiği görülmektedir. Diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi ek problemleri olan hamilelerde ise şiddetli hastalık riski daha fazladır.” diyor. Yine de enfeksiyon geçiren anne adaylarının yüzde 90’ından fazlasının doğumdan önce iyileştiğini, ancak bazı kuralları bir an bile ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak, hamilelikte Covid-19 enfeksiyonu ve pandemi sürecine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SAĞLIKLI BESLENİN

Özellikle de Covid-19 pandemisi sürecinde hamilelerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi hem anne hem de bebek sağlığı açısından son derece önemli. Renkli kış sebzeleri ve meyveleri ile haftada iki gün balık yemeyi ihmal etmeyin. Tespit edilmiş bir vitamin eksikliği veya emilim-beslenme bozukluğunuz yoksa doktorunuzun önerileri doğrultusunda rutin multivitamin desteği dışında bir vitamin desteği gerekmez.

SOSYAL MESAFENİZ EN AZ 2 METRE OLSUN

Pandemi sürecinde Covid-19 kaygısına bir de özellikle kış aylarında hamilelerde sık görülen grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları eklendi. Ev dışında maskenizi mutlaka takın, fiziksel mesafeye (en az 2 metre) ve temizlik kurallarına dikkat edin; ellerinizi sık sık yıkayın, kalabalık ortamlara girmeyin, hasta veya temaslı kişilere yaklaşmayın. Aile bireyleri temaslı veya enfekte ise ev içerisinde de mutlaka maske takın ve izolasyon tedbirlerini uygulayın.

HER GÜN DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPIN

Pandemi sürecine rağmen eve kapanmayın. Hem sizin hem bebeğinizin sağlığı için hareketsiz kalmamanız önemli. Her gün, mümkünse açık havada, mutlaka sosyal mesafeye dikkat ederek, yarım saat yürüyün. Böylece vücut direnciniz artacağı gibi ruhsal olarak da sizi rahatlatacaktır.

"BEBEĞİME DE GEÇER" KAYGISINI ABARTMAYIN

Annelerin “ya bebeğime de geçerse” kaygısı nedeniyle aşırı stres yaşadıklarını, oysa stresin bağışıklık sistemini zayıflatması nedeniyle özellikle hamilelikte aşırı stresten uzak durulması gerektiğini söyleyen Dr. Gülay Beydilli Nacak, Covid-19’un plasentayı geçtiğine ve fetüsü enfekte ettiğine dair kesin bir kanıt olmadığını belirterek şöyle konuşuyor: “Ancak doğum yapan birkaç gebede, plasentada (eş dokusunda) ve zarlarda Covid-19 varlığı tespit edilmiştir. Yenidoğan bebeklerde görülen Covid-19 vakalarının bazılarının yanlış test pozitifliği olabileceği veya bebeğin doğumdan hemen sonra enfeksiyonu kapmış olabileceği düşünülmektedir. Yenidoğan bebekte Covid-19 enfeksiyonu genellikle hafif hastalık şeklinde seyretmektedir.”

GÜNDE 2 LİTRE SU İÇİN

Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle susamasanız bile her gün düzenli olarak mutlaka iki litre su için. Su içmek hem vücut direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruyor hem de hamilelikte sık karşılaşılan idrar yolu enfeksiyonu ve kabızlık sorununa fayda sağlıyor.

DÜZENLİ UYUYUN

Pandemi sürecindeki endişelerinizin uykunuzu kaçırmasına izin vermeyin. Sağlıklı, yeterli ve kaliteli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendireceği gibi, hem sizin hem bebeğinizin sağlığına koruyucu etki eder. Uyku saatlerinizin değişken olmamasına, geceleri aynı saatte yatıp sabah aynı saatte kalkmaya özen gösterin.

ENFEKTE OLURSANIZ SOĞUKKANLI OLUN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak “Covid-19 olursanız soğukkanlılığınızı koruyun, doktorunuzun önerilerini mutlaka uygulayın. Covid-19 sezaryen gerektiren bir durum değildir. Doktorunuz tıbbi gerekliliklere göre doğum şeklinizi ve zamanlamasını belirleyecektir. Doğum sonrasında da yenidoğanın anneden Covid-19 enfeksiyonu alma riski düşüktür ve veriler ister yenidoğan bebeğe ayrı bir odada bakılsın, ister annenin odasında kalsın, bebek açısından enfeksiyon riskinde hiçbir fark olmadığını göstermektedir. Ancak anneler emzirirken ve bebekleriyle temas sırasında maske takmalı ve el hijyeni uygulamalıdır. Diğer zamanlarda, anne ve yenidoğan arasında 2 metreden fazla fiziksel mesafe bırakılması uygun olur.” diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Uzman isim uyardı! Pandemide çocuklarda 3 kat arttıUzman isim uyardı! Pandemide çocuklarda 3 kat arttı
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Pandemide çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı

Uzman isim uyardı! Pandemide çocuklarda 3 kat arttı

Yemek borusu kanseri nedir? Yemek borusu kanseri neden olur?

Çaya attığınız şeker bile koruyormuş! Kanserden korunmak için...

Kişilik bozukluğu nedir? Nasıl anlaşılır?

Bu hastalıkta belirtileri çevredekiler anlıyor!

Yüz tipi nasıl belirlenir? Vücudunuzla ilgili ipuçları yüzünüzde saklı

Yüz tipi nasıl belirlenir? Vücudunuzla ilgili ipuçları yüzünüzde saklı

Hollywood yıldızlarının güzellik sırrı yüz implantı nasıl yapılır?

Değişimleri hayranlık uyandırıyor! İşte ünlülerin güzellik sırrı

Penis eğriliği nasıl düzeltilir, tekrar cinsel ilişki ne zaman yaşanır?

Bu sorun nedeniyle yaklaşık bir ay cinsel ilişki yasak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.