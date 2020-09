Pandemide seks artık daha karmaşık!

CNN Health’e konuşan 40’larının ortasındaki iki çocuklu Teksaslı çift için de hayat oldukça zor. İsmini vermek istemeyen ve şu an kocasıyla birlikte bilgi teknolojileri alanında çalışan eş içinde bulunduğu durumu “Salgının toplumsal tahribatından korktuğum için egzersiz yapmayı bıraktım. Bu kadar endişelenirken bir şey yapmak zor. Uzandım ve iki hafta boyunca hareket edemedim” sözleriyle anlattı.

Covid-19 hayatımızın neredeyse her alanını bu kadar etkilerken, yatak odaları da bundan payını aldı. Birçok insan seks hayatının ve ilişkilerinin zora girdiğini söylerken, henüz araştırması devam eden, Indiana Üniversitesi tarafından sürdürülen Sex and Relationships in the Time of Covid-19 adlı çalışma toplumsal cinsiyet ve cinsellik ilişkili sorunlar hakkında bir araştırmayı konu ediniyor.

ANKETLER NE DİYOR?

Indiana Üniversitesi Kinsey Enstitütsü’nde araştırma görevlisi ve cinsel davranış bilimi hakkındaki Tell Me What You Want adlı kitabın yazarı Justin Lehmiller “Bazı insanlar cinsel ve romantik hayatlarının iyileştiğini ve ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Ancak cevap veren çok sayıda insan, seks hayatlarının ve ilişkilerinin zora girdiğini belirtti” dedi.