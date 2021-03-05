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Pandeminin kabusu hemoroid tedavisi evrelere göre belirleniyor!

05.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Pandeminin kabusu hemoroid tedavisi evrelere göre belirleniyor!

pandemi döneminde, hareketsizlik ve düzensiz beslenme nedeniyle hemoroidal hastalıklarda artış görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Halil Mert Bahadır, hemoroid tedavisinin evrelerine göre belirlendiğini söyledi.

Hemoroidal hastalıklara acılı, ekşili ve özellikle et ağırlıklı beslenme sebebiyle çok sık karşılaştıklarını söyleyen Op. Dr. Halil Mert Bahadır, “Covid pandemisi sürecinde, bu tabloya hareketsizlik ve kabızlık da eklenince, hastanemize başvuru sayılarında ciddi artış görmekteyiz. Dışkılama sırasında ağrısız kanama ve ele gelen meme, bu hastalığın tipik belirtileridir. Genel cerrahi uzman hekim muayenesi ve gerekirse endoskopi ile hızlı ve basit şekilde teşhis konulabilir” dedi.

'HEMOROİD TEDAVİSİ HER EVREDE FARKLI'

Tedavide hemoroidin yerleşim yerine göre karar verildiğini belirten Op. Dr. Halil Mert Bahadır, “Dış hemoroidlerin oluşum mekanizmaları farklıdır. Ağrı ve kaşıntı yapanların küçük bir cerrahi müdahaleyle çıkarılması gerekir. İç hemoroidlerde erken evrede, diyet, tuvalet alışkanlıkları düzenlenmesi ve bazı ilaçlarla iyileşme sağlanabilir. Ikınmayla anüsten dışarı çıkan ve geri giren hemoroidlerde, lazer teknolojisini tercih ediyoruz. Bütün dünyada etkinliği kanıtlanmış bu yöntem ile kesisiz ve dikişsiz günübirlik tedavi şansı vardır. Hastalarımızı aynı gün evlerine gönderiyoruz ve ertesi gün sosyal hayatlarına, işlerine dönebiliyorlar. Dikiş olmadığı için de, yara enfeksiyonu ve tuvalet kaçırma ihtimali ortadan kalkıyor. İşlem, ileride gerekirse tekrarlanabiliyor. Son evre hastalıkta ise iltihap ve pıhtı oluşumu durumlarında klasik açık yöntem cerrahiyi tercih ediyoruz. Bütün hastalık tiplerinde posalı diyet, bol su tüketimi, tuvalet alışkanlığının düzenlenmesi hem başarı şansını yükseltiyor, hem de nüks ihtimalini ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

İHA

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