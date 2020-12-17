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Pandemiyi fırsat bilen klima hırsızları yakalandı

17.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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Pandemiyi fırsat bilen klima hırsızları yakalandı

Denizli'de 2 şüpheli, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren bir iş yerine ait yaklaşık 100 kilogram olan klima motorunu çalmaya çalışırken vatandaşlara yakalanınca kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 2 şüpheli, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren bir iş yerine ait klima motorunu çalmak istedi. Yaklaşık 100 kilogram olan klima motorunu bulunduğu yerden söken şüpheliler, yaklaşık 50 metre taşıdı. 2 şüpheliyi fark eden çevredeki vatandaşlar, bir yandan polis ekiplerine ihbarda bulunurken bir yandan da ellerine aldıkları sopalar ile olay yerine yaklaştı. Vatandaşları fark eden şüpheliler klima motorunu bırakarak araçlarıyla birlikte kayıplara karıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki polis ekibi ise çevrede şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı. Görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda kent genelinde kaçan şüphelileri ve kullandıkları aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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