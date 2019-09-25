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Panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

TRABZON'da, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü O.G.A.

Panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü O.G.A. (23), yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden O.G.A. yönetiminde 61 AF 509 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen minibüsteki sürücü hafif yaralandı. Sürücü, kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan O.G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyruklukları oluşurken, minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandıPanelvan minibüs devrildi, sürücü yarandıPanelvan minibüs devrildi, sürücü yarandıPanelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı

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