HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Panik anları! 1 yaşındaki çocuk otomobilde kilitli kaldı

Panik anları! 1 yaşındaki çocuk otomobilde kilitli kaldı

14.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de otomobilin içerisinde kilitli kalan 1 yaşındaki Nedim isimli bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Panik anları! 1 yaşındaki çocuk otomobilde kilitli kaldı

Olay, öğle saatlerinde Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Siteye ait kapalı otoparka gelen kadın, bebeğini araçta bırakarak, otomobilin kapılarını kapattı. Kadın otomobilin yanındayken, 1 yaşındaki bebek de elindeki otomobil anahtarıyla oynadı, otomobilin kapılarını kilitledi. Annesi büyük panik yaşarken, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

OTOMOBİLİN CAMI KIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, annesi ise küçük Nedim'in dikkatini çekerek, oyalamaya çalıştı. Yedek anahtarı da bulunmayan otomobilin camını kıran itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından bebeği araçtan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan bebek annesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Erkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmişErkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmiş
"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Yerli aşı Turkovac'da yeni gelişme

Yerli aşı Turkovac'da yeni gelişme

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.