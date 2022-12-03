Panora AVM çalışma saatleri: Panora AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmasının yanı sıra eğlence ve sanat alanında da seçenekler olan Panora AVM, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunur. Yılın farklı dönemlerinde ve özel günlerde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Panora AVM haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. Panora AVM çalışma saatleri ise diğer pek çok alışveriş merkezi ile benzerdir.

Panora AVM çalışma saatleri nedir?

Panora AVM Çankaya’nın Kudüs Caddesinde yer alıt ve otobüs ya da minibüsle kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Panora AVM yılın farklı dönemlerinde özel kampanyalar düzenler. Kampanyaların duyurularını alışveriş merkezinin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Panora AVM çalışma saatleri içerisinde çeşitli kampanyaların yanı sıra zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapar. Panora AVM çalışma saatleri içerisinde alışveriş merkezinin ve AVM'nin içerisindeki mağazaların kampanyalarından ve hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Panora AVM saat kaçta açılıyor?

Panora AVM'nin bünyesinde bulunan Panora Sanat Merkezi’nde çeşitli tiyatro oyunlarına, dans gösterilerine, müzikallere ve birçok farklı sanat dalında düzenlenen etkinlikler bulunur. Aynı zamanda Actor Studio’ya ev sahipliği yapan Panora AVM açılış saatinde giden ziyaretçilerine çeşitli imkânlar sunar. Ülke genelindeki diğer çoğu alışveriş merkezi gibi Panora AVM açılış saati de sabah 10.00'dır.

Panora AVM saat kaçta kapanıyor?

Panora AVM çeşitli marka ve mağazalarla alışveriş deneyimi sunmasının yanı sıra çeşitli sanatsal ve spor aktivitelerine de ev sahipliği yapar. Panora Çocuk Dergisi adlı bir yayını bulunan alışveriş merkezinde aynı zamanda spor salonu, sinema salonu ve eğlence merkezi bulunur. Panora AVM kapanış saatine kadar alışveriş merkezinin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Alışveriş merkezini ziyaret edenler için Panora AVM kapanış saati 22.00’dır.

Panora AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Haftanın yedi günü de hizmet veren Panora AVM hafta sonu çalışma saatleri için herhangi bir değişiklik yoktur. Panora AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati 10.00 ila 22.00 arasındadır. Dinî bayramlarda ve resmî tatillerde ya da özel günlerde Panora AVM çalışma saatleri değişiklik gösterebileceği için alışveriş merkezinin resmî duyuruları takip edilmesi daha iyi olacaktır.



