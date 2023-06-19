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Pansiyonda kabloyla boğularak öldürülmüştü! Kan donduran cinayette yeni gelişme

19.06.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde Dudu Y. (21), pansiyon odasında kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu. Dudu Y.'yi öldürdüğü öne sürülen cinayet şüphelisi eşi Rıfat Y. (26), Konak ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin şiddetli geçimsizlik yüzünden bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. İşte olayın detayları...

Pansiyonda kabloyla boğularak öldürülmüştü! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Kan donduran olay, 16 Haziran akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyon çalışanları 3 gündür burada kalan Dudu Y.'yi göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada, bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisi sonrası Dudu Y.'nin cenazesi, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.'nin eşi Rıfat Y.'ye ise ulaşılamadı.

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AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Dudu Y.'nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadıkları belirtildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.'nin yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü ifade edildi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Y.'yi eşi Rıfat Y.'nin ikna edip pansiyona çağırdığı saptandı.

CİNAYET ŞÜPHELİ EŞ YAKALANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu, kamera kayıtlarını inceledi. Takibin ardından Konak ilçesine geldiği belirlenen Rıfat Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıfat Y., dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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