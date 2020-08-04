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Pantolon ütülemenin püf noktaları

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ütü yapmak; kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin birçok insanın en büyük kabusu. Özellikle gömlek ve pantolon gibi eşyaların ütülenmesi daha düz kesimli parçalara göre daha zor. Fakat üzülmeyin. Çünkü bunların da bazı püf noktaları var. Bunların ne olduğunu öğrendikten sonra pantolon ütülemenin bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız!

Pantolon ütülemenin püf noktaları

İşte ütücülerin sır gibi sakladığı pantolon ütüleme tüyoları! Eziyet olmaktan çıkacak...

Söz konusu pantolon ütüsü olduğunda akan sular duruyor. Pamuklu, keten, kot, kumaş... Her kumaş türünü ütülemenin birbirinden farklı teknikleri var. Bunun yanı sıra bu kumaşları ütülemenin de birbirinden değişik püf noktaları var. İşte hem düzgün hem de kolay bir şekilde pantolon ütülemenin yöntemleri...

KUMAŞ TÜRÜNÜZÜ ÖĞRENİN

Pantolon ütüsü yaparken ilk dikkat etmeniz gereken konu, pantolonun kumaş türü. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, tüm kumaş türlerini aynı yöntem ile ütülemek doğru sonuç vermez. Bu yüzden pantolon kumaşınızın hangi türe olduğunu öğrenirseniz daha daha başarılı sonuç alabilirsiniz.

CEPLER

Pantolon ütülemede en önemli kısım ceplerdir. Cepler doğru ütülenmediği taktirde pot ve kötü bir görünüme neden olur.

  • Pantolonunuzun ceplerini ütülemek için öncelikler ceplerini dışarıya doğru çıkartın.

  • Ardından masanın üzerine koyun ve ütüleyin.

BEL KISMI

Geldik pantolonun bel kısmına. Belin düz olan kısımlarını ütüyü ileri geri hareket ettirmeden sabit bir şekilde bastırarak ütülemeniz çok önemli.

KEMER YERLERİ

Pantolonunuzun ceplerini ve kenarlarını ütüledikten sonra kemer yerlerinin üzerinden geçmediğinizden emin olun. Çünkü bu kısımlar pantolonun geneline göre daha sert olduğu için ütü, iz oluşumuna neden olabilir.

BACAK KISIMLARI

Bir ütünün düzgün yapılıp yapılmadığı bacak bölümünden belli olur. Bu sebeple pantolonunuzun bacak kısımlarını ütülerken son derece dikkatli davranmalısınız.

  • Öncelikle pantolonu ütü masasının üzerine serin ve üst kısımda kalan bacağı yukarıya doğru katlayın.

  • Ardından ütüyü kumaşın üzerinde gezdirin.

  • Ütü izinin doğru ayarlandığından emin olun.

  • Sonrasında yukarı doğru katlamış olduğunuz bacağın ütülediğiniz bacağı gerip ütü izlerini bozup bozmadığını kontrol edin.

  • Eğer sonuç başarılıysa aynı adımları diğer bacak için de tekrarlayın.

ÜTÜNÜN UÇ KISMINI KULLANIN

Ütünün uç kısmı diğer bölümlerine göre dar bir nokta olduğu için ütü yaparken daha özgür hareket etmenizi sağlar. Bu nedenle ütünün uç kısmını kullanmak daha az hata yapmanıza yardımcı olur. Bu sayede pantolonunuzun üzerinde istenmeyen çizgilerin oluşmasını da önleyebilirsiniz.

DÜZLEŞMEYEN KIRIŞIKLIKLAR

Bazı kırışıklıklar ne kadar ısı uygulanırsa uygulansın düzelmez. Böyle durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, eğer pantolonunuzun kumaşı da buna uygunsa, buhar kullanabilirsiniz. Buhar kumaşın kırışıklıkların açılmasına yardımcı olur.

YUVARLAK HAREKETLERDEN UZAK DURUN

Ütü yaparken yuvarlak hareketlerden kaçının, pantolonun üzerinde sadece ileri geri hareketler yapın. Çünkü geniş ve yuvarlak hareketler iz oluşumuna neden olabilir.

PANTOLONUNUZU ASIN

Eğer ütü işlemini tamamladıysanız pantolonunuzun kırışmasını engellemek için düzgün biçimde askılayın.

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