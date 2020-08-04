Pantolon ütülemenin püf noktaları

İşte ütücülerin sır gibi sakladığı pantolon ütüleme tüyoları! Eziyet olmaktan çıkacak...

Söz konusu pantolon ütüsü olduğunda akan sular duruyor. Pamuklu, keten, kot, kumaş... Her kumaş türünü ütülemenin birbirinden farklı teknikleri var. Bunun yanı sıra bu kumaşları ütülemenin de birbirinden değişik püf noktaları var. İşte hem düzgün hem de kolay bir şekilde pantolon ütülemenin yöntemleri...

KUMAŞ TÜRÜNÜZÜ ÖĞRENİN

Pantolon ütüsü yaparken ilk dikkat etmeniz gereken konu, pantolonun kumaş türü. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, tüm kumaş türlerini aynı yöntem ile ütülemek doğru sonuç vermez. Bu yüzden pantolon kumaşınızın hangi türe olduğunu öğrenirseniz daha daha başarılı sonuç alabilirsiniz.

CEPLER

Pantolon ütülemede en önemli kısım ceplerdir. Cepler doğru ütülenmediği taktirde pot ve kötü bir görünüme neden olur.

Pantolonunuzun ceplerini ütülemek için öncelikler ceplerini dışarıya doğru çıkartın.

Ardından masanın üzerine koyun ve ütüleyin.

BEL KISMI

Geldik pantolonun bel kısmına. Belin düz olan kısımlarını ütüyü ileri geri hareket ettirmeden sabit bir şekilde bastırarak ütülemeniz çok önemli.