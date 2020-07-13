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Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Papa'nın Ayasofya açıklaması basına yansıdı. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye'de olduğu kadar dış basında da yer buldu. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Ayasofya konusuna pazar konuşmasında değindi. Papa Francis, "Çok üzgünüm" dedi. İşte Papa Francis'in Ayasofya açıklamasının detayları...

Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in konuya getireceği yorum merak ediliyordu. Her pazar gerçekleştirilen Angelus duasından sonraki konuşmada Papa Francis Ayasofya konusuna da değindi. Bu açıklamanın basına yansımasının ardından Papa'nın Ayasofya açıklaması merak ediliyordu.

Papa'nın Ayasofya açıklaması

Papa Francis'in Ayasofya açıklaması Angelus duasından sonra yapılan konuşmada geldi. Uluslararası Deniz Günü'nden bahseden Papa Francis, "Deniz, düşüncelerimle beni uzaklara, İstanbul'a götürüyor. Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." diye konuştu. Konuşmada Papa'nın Ayasofya kararı konusunda kişisel bir yargıda bulunmaması dikkat çekti.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusuna Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'da da yer verildi. L'Osservatore Romano, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "Müzeden camiye Ayasofya" başlığıyla görüş belirtilmeksizin aktardı.

Papa Francis kimdir?

Papa olmadan önceki adı ile Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. İtalya'dan Arjantin'e göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Papa Francis, 1958'de Cizvitler'e katıldı. Önce Şili'de beşeri bilimler tahsil eden Francis, ardından ise felsefe eğitimini tamamladı. Son olarak Katolik ilahiyat tahsilini tamamlayan Papa Francis, 1973'ten itibaren San Miguel Yüksekokulu'nda ilahiyat doçenti olarak çalıştı. Müteakiben Frankfurt yakınlarındaki Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen'e araştırma için gitti. Fakat doktora projesi yarım kaldı. Bundan sonra Córdoba'de rûhânî eşlikçiydi.

20 Mayıs 1992'de Papa II. Ioannes Paulus tarafından Buenos Aires'e yardımcı piskopos, Auca'nın da îtibârî piskoposu olarak tayin edildi. Birkaç değişik unvan ve pozisyonlardan sonra II. Ioannes Paulus, ona 2001'de kardinal papazı unvanını vererek Kardinal Heyeti'ne almış oldu.

115 kardinalin seçme hakkına sahip olduğu 2005 Konklavı'nda Bergoglio, adı bilinmeyen bir kardinalin günlüğündeki notlara dayanan bazı gazete haberlerine göre birinci seçimde 10, ikinci seçimde 35 ve üçüncü seçimde 40 oy almış. Daha sonra adaylıktan çekilmiş. 8 Kasım 2005'te üç yıllığına Arjantin Episkoposlar Konferansı'nın başkanlığına seçildi.

Bergoglio, 115 kardinalin seçme hakkına sahip olduğu 2013 Konklavı'nın ikinci gününde ileri yaşı ve yıpranmış sağlığı yüzünden pek favori olarak görülmemesine rağmen beşinci seçimde gerekli üçte iki çoğunluğu alarak 266. papa ve Petrus'un 265. halefi oldu.

Âdet üzere papa olarak Latince Franciscus adını alan Bergoglio'nun adıyla beraber "I." eki, Vatikan sözcüsü Federico Lombardi'ye göre aynı adı taşıyan ikinci bir papa seçilirse kullanılacak. (Buna mukabil I. Ioannes Paulus, hemen "I." ekini kullanmıştır.) Bir basın toplantısında Papa Franciscus, adını Cizvit Tarikatı'nın kurucularından olan Franciscus Xaverius'a atfen değil, mukaddes Assisili Francesco'ya atıfla aldığını belirtti.

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