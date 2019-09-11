VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere’ye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun geçen mayıs ayında kabul ettiği "İngiltere'nin, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nın kontrolünü 6 ay içinde bırakarak ada devleti Morityus'a devretmesi" yönündeki karara uyma çağrısı yaptı.

Papa, Mozambik, Madagaskar ve Morityus'tan oluşan 31. dış gezisi dönüşünde, Antananarivo-Roma seferinde uçakta bu seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Morityus'tan bir gazetecinin Chagos Takımadaları'nda yaşayanların 50 yıl önce topraklarını terk etmek zorunda kaldığını ve geçen mayısta BM'nin buna yönelik karar almasına rağmen İngiltere ile adalardan birini üs olarak kullanan ABD'nin bu adaları devretmediğini hatırlatması üzerine Papa, uluslararası kuruluşların kararlarına herkesin uyması gerekliliğine dikkati çekti.

BM kararına isim vermeden atıfta bulunan Papa, "Uluslararası Adalet Divanı, BM gibi tanıdığımız, katkıda bulunduğumuz uluslararası kuruluşları düşünelim. Onlar bir kararı onayladığında bizim de insanlık olarak buna uyma zorunluluğumuz var." diye konuştu.