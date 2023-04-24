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Papağanlar birbirlerini görüntülü aradı! Ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıktı

24.04.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, şaşırtıcı bir çalışmaya daha imza attı. Çalışmada, papağanların, diğer kuşlarla görüntülü görüşme yapmalarına izin verildi. Çalışma sırasında kuşlar birbirlerine toplam 147 çağrı yaptı. Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Öyle ki araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, o çeşitliliğin kendisini oldukça şaşırttığını dile getirdi. İşte detaylar...

Papağanlar birbirlerini görüntülü aradı! Ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıktı

Vahşi doğada birçok papağan türü büyük sürüler halinde yaşar, ancak evcil hayvan olarak tek başlarına ya da küçük bir grup halinde tutulma eğilimindedirler. İzolasyon ve can sıkıntısı, kuşların sallanma, ileri geri volta atma veya tüy yolma gibi kendine zarar verme davranışları şeklinde ortaya çıkabilen psikolojik sorunlar geliştirmesine neden olabilir. Bilim insanları ise görüntülü aramanın sürü halinde yaşamanın bazı sosyal faydalarını yeniden üretebileceğini öne sürdü. Ortaya şaşırtıcı bir çalışma çıktı.

BİRBİRLERİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARI ÖĞRETİLEN PAPAĞANLAR DAHA AZ "YALNIZLAŞIYOR"

The Guardian'ın haberine göre, kuşlara görüntülü arama yapabilecekleri bir tabletin verilmesini içeren çalışmada, kuşların şarkı söyleme ve oyun oynama gibi daha sosyal davranışlarda bulunmaya başladıkları görüldü.

Kuşlara dokunmatik tablet üzerinden hangi "arkadaşlarını" arayacaklarına dair bir seçenek sunulduğu belirtilen çalışma, diğer kuşları en sık arayan papağanların en popüler papağanlar olduğunu ortaya koydu.

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Araştırmanın ortak yazarlarından Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, görüntülü aramaların birçok insanın pandemide daha az izole hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas şöyle konuştu;

"ABD'de insanların evlerinde yaşayan 20 milyon papağan var ve biz bu kuşların da görüntülü aramadan yararlanıp yararlanamayacağını araştırmak istedik. Onlara diğer papağanları arama fırsatı verirsek, bunu yapmayı seçerler mi ve bu deneyim papağanlara ve bakıcılarına fayda sağlar mı?"

Araştırmacıların 18 evcil papağanın 1.000 saatten fazla görüntüsüne dayanarak yaptıkları analiz, kuşlar için bunun gerçekten de faydaları olduğunu ortaya çıkardı.

TOPLAM 147 ÇAĞRI

Papağanlar, papağanlar ve sahipleri için çevrimiçi bir koçluk ve eğitim programı olan Parrot Kindergarten kullanıcıları arasından seçildi. Kuşlar önce bir zili çalmayı öğrendiler ve daha sonra sahiplerinin yardımıyla bir tabletin ekranında başka bir kuşun fotoğrafına dokunarak o kuşa çağrı yapmayı tetiklediler. Çalışma sırasında kuşlar birbirlerine toplam 147 çağrı yaparken, sahipleri kuşların davranışları hakkında ayrıntılı notlar aldı ve araştırmacılar daha sonra video görüntülerini inceledi.

Northeastern Üniversitesi'nden ve Parrot Kindergarten'ın kurucularından Dr. Jennifer Cunha, "Çalışmadaki tüm katılımcılar bu deneyime değer verdiklerini ve gelecekte papağanlarıyla bu sistemi kullanmaya devam etmek istediklerini söylediler" dedi.

"FARKLI DAVRANIŞLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ BENİ OLDUKÇA ŞAŞIRTTI"

Hirskyj-Douglas, "Farklı davranışların çeşitliliği beni oldukça şaşırttı. Bazıları şarkı söylüyor, bazıları etrafta oynayıp baş aşağı gidiyor, bazıları da başka bir kuşa oyuncaklarını göstermek istiyordu." ifadelerini kullandı.

Ekibin makalesi Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems'da yayımlandı.

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