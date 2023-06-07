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  4. Papağını kurtarmak isterken, hayatını kaybetti! Elektrik akımına kapıldığı anlar dehşete düşürmüştü, kahreden haber geldi

Papağını kurtarmak isterken, hayatını kaybetti! Elektrik akımına kapıldığı anlar dehşete düşürmüştü, kahreden haber geldi

07.06.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapılan 23 yaşındaki Halit Cankurt'tan acı haber geldi. Cankurt, 58 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Korkunç olayu 9 Nisan'da Sütçüler Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Y.K ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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58 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü. Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Cenaze, Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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(DHA)

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