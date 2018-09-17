Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Kağıt koyup para çıkan makinenin sırrı bakın neymiş.

Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

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28 / 109 Bir kibrit kutusunu alın ve ön kenarlarından birini kesin. Gerçek yanıcı yüzeyini karton astardan ayırın.

29 / 109 Ortaya çıkan şeridi ikiye katlayın ve aydınlatın.

30 / 109 Şeritleri yakıp bırakın, sonra atın ve yanma sonucu oluşan kalıntıyı toplayın.

31 / 109 Bu beyaz fosfor artıkları, oyunu yapmanız için gerekenler! Yavaşça başparmak ve iki parmağınızı ovun.

32 / 109 Performans bittikten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın.

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37 / 109 İşte havada durma numarasının yapım aşaması...

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51 / 109 Asistanın sığdığı alan aslında pembe ile etrafı çizilmiş alan.

52 / 109 Kutunun siyah kısımları renkten dolayı seyircilerin dikkatini çekmiyor, ancak asistan o boşlukları da kullanıyor.

53 / 109 Nihayetinde sihirbazın esnek asistanı kutuya böyle sığabiliyor. Biz kutulardaki boşluklardan kafayı, elleri ve ayakları görüyoruz

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57 / 109 Eğer ki el çabukluğunuz varsa sihir yapmak sizin için oldukça kolay bir hal alabilir. Oscar Owen'den süper hızlı parmak hareketlerine sahip olanlar için kalemle yapabileceğiniz 3 sihirbazlık tekniği. İşte kalem kaybetme gösterisinin sırrı - 1

58 / 109 Kalem kaybetme gösterisinin sırrı - 2

59 / 109 Kalemi büyütme numarası. Sırrı ise kalemin bir tarafını parmakların arkasına gizlemeyi başarmak..

60 / 109 Dynamo havada durmakla kalmadı; otobüse tutundu, havada adımlar attı, otobüsle birlikte hareket etti!

61 / 109 Bu numara da asa ile havada duran sihirbazlarla aynı prensibe dayanıyor. Çünkü, Dynamo'nun otobüsü tuttuğunu gördüğümüz kol aslında takma kol! Kendi sağ kolu kıyafetinin içinde, çaktırmıyor. Takma kol ise kıyafetin içinden ayak altlarına kadar uzanan bir demir sisteme bağlı; yani Dynamo aslında gayet rahat bir şekilde demir platformun üzerinde ayakta duruyor, dışarıdaki sol koluyla da şaşırıp fotoğraf çekenlere el sallıyor

62 / 109 Bu gösterinin perde arkasını öğrenince çok şaşıracaksınız...

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77 / 109 Hepimiz dehşet ve korku dolu gözlerle izlemişizdir bu numarayı.

78 / 109 Hepimiz dehşet ve korku dolu gözlerle izlemişizdir bu numarayı.

79 / 109 Bilmemiz gereken, aslında kutunun içinde iki kadın olduğu.

80 / 109 David Copperfield yaptığı bu numarada bir kağıt parayı katlayıp kalem ile yırtıyor ancak parayı açtığında bir bakıyoruz ki hiçbir yırtık yok.

81 / 109 Kalem aslında çapraz bir şekilde ikiye bölünmüş ve güçlü mıknatıslarla bağlı. Bu da paranın yırtılmadan manyetik alandan geçebilmesini sağlıyor.

82 / 109 Kaybolan bardak numarası Önce numarayı biraz anlatalım. Sihirbaz üzerinde bir su bardağı olan masaya yanaşır, masanın üzerine bir bez örter, sonra bezi havaya fırlatır. Bez yere düşer ve bardak ortada yoktur.

83 / 109 Görmediğiniz kısım, aslında bezin altında sandığınız bardağın sadece tellere bardak şekli verilmiş bir illüzyon olduğudur. Bardak çoktan masada gizli bir bölmeye düşmüştür.

84 / 109 Ve Zig Zag kadın numarası

85 / 109 Bu numaranın gidişatı tümüyle asistan bu duruşuna bağlı,

86 / 109 Bu gösteriler arasında şimdiye kadar en ilgi çekici olanı David Copperfield tarafından gerçekleştirildi, Copperfield'ın herhangi bir kutu ya da paravan arkasına gizlenmeden gerçekleştirdiği bu gösteride…

87 / 109 Dev bir testerenin ünlü şovmeni ikiye böldüğünü ve bir gram kan akmadığını gördükten sonra bunun kesinlikle büyü olabileceğine inananlar çıkmadı değil.

88 / 109 Copperfield tam da böyle bir düzenek sayesinde kendisinin ikiye bölündüğü izlenimini yaratmıştı. Bu gösteri için tek gerekli olan birbirlerinin kıyafetini tamamlayan iki dublörün olması. Bu sebeple söz konusu gösteride yer alacak dublör ya sahne ekibinden oluyor, ya da seyirciler arasında önceden anlaşılan birisi!

89 / 109 İllüzyonist öncelikle elindeki parayı tüm seyircilere gösterir ve para da herhangi bir hile olmadığını onaylatır. Daha sonra bu parayı cama vurur ve camda da herhangi bir hile olmadığını gösterir. Daha sonra parayı camın üstüne koyar ve elini paranın üstüne gelecek şekilde kapatır.

90 / 109 Bu esnada da diğer elini camın alt tarafında, paranın altına doğru koyar. Camın üstündeki elini yavaşça kaldırır ve kendisine doğru çekmeye başlar. Para ise yer değiştirmiştir, camın altındaki avucunu açar ve para oradadır.

91 / 109 Numaranın altında yatan en önemli sır, 1 adet değil 2 adet paranın olması. Camın üstüne yerleştireceği avcunun içinde ise yine kimsenin göremeyeceği şekilde gizlediği ve bakıldığı zaman bir yüzüğü andıran, mıknatıs bulunuyor. Gösteriden önce paralardan birisini camın altına koyacağı eline düşecek şekilde önce eline gizliyor, sonra da camın altına yerleştiriyor.

92 / 109 Avucunu camın üstünde kaydırdığı zaman mıknatıs etkisiyle para da kaymaya başlıyor. Camın üstündeki para ile aynı seviyeye geldiğinde elini kaldırma başlıyor ve camın altındaki para mıknatıs etkisinden kurtularak avucuna düşerken, camın üstündeki parayı avucuna alıyor. Elini kaldırdığında ise üstteki para, alta geçmiş gibi izlenim bırakıyor.

93 / 109 Bu sihirbazlık numarasının nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

94 / 109 Bütün sır özel bir tasarımda. Sihirbazın ayaklarıyla gizlediği metal çubuk, özel bir tasarımla, kadının üzerinde yattığı yüzeye bağlı..

95 / 109 Çemberin geçişi için özel olarak tasarlanan bu çubuk sayesinde izleyiciler hiç birşey anlayamıyor.

96 / 109 Platform üzerinde yatan kadını havaya kaldırmak ise oldukça basit. Sihirbazın ayaklarının altında bulunan düğmeler, kadını aşağı yukarı hareket ettirmeyi sağlıyor.

97 / 109 Çemberin geçişinin de izlediği özel bir yol var. Bunu rastgele yaparsanız her şey bozulur. Özel olarak tasarlanan demir çubukları takip ederek, çemberi geçirmeniz gerekiyor.

98 / 109 Bu gösteriyi havalı yapan şey, sizin sihirbazın bacaklarına bakmıyor oluşunuz.

99 / 109 İzleyiciler, çembere odaklanınca, sihirbazın bu gösteri için tasarladığı mekanizmayı da gözden kaçırmış oluyor.

100 / 109 A'dan Z'ye her yaş grubundaki insanın ilgisini çekebilen bu numaralar ne kadar zor gözükse de aslında çok basit olduğunu görüyoruz.

101 / 109 Yok olan süt numarasının sırrı tamamem sürahide...

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104 / 109 Etki: Seyircilerden bir kaşık istersiniz veya kendi kaşığınızı çıkarırsınız. Kaşığı kas gücüyle bükmeye başlarsınız. Elinizi döndürmenizle kaşık tekrar eski haline dönmüştür. Kaşık seyirciye gösteriden önce ve sonra kontrole verilebilir ancak hiçbir şey bulunamaz.

105 / 109 Bu yöntem kaşığı büktüğünüzü göstermek için en kolay yoldur. İhtiyaç duyduğunuz tek şey kaşık renginde bir madeni paradır. Elinizi tutuş biçiminizle madeni parayı kaşığın ucu gibi gösterirsiniz.

106 / 109 Kaşığı çapraz tutup madeni parayı eğerek kaşığı büküyormuş gibi gösterirsiniz. Bunu yaparken gayret sarf ettiğinizi göstermek de önemli elbette.

107 / 109 İpucu: Bu numaranın kilit noktalarından birisi de seyircilerin sizi gördüğü açı. Size, sadece karşıdan bakmalıdırlar. Yanlardan ve arkadan değil. Madeni paranın para olmadığını göstermeye çalışın.

108 / 109 En çok ilgi çeken ve merak uyandıran hilelerden birisi de budur. Senelerce 'kesin ip var' tarzında yorumlarla geçiştirildi, sırrının çözüldüğü düşünüldü. Fakat işin aslı pek de öyle değil aslında. Öncelikle güzel bir kadın seçilir, elbette amaç dikkatleri illüzyonistten ziyade kadının üzerinde toplanmasını istemek. Daha sonra kadın bir levhanın üzerine çıkarılır ve gösteri başlar. Önce levhanın altındaki blok kaldırılır, sonra sırasıyla destek görevi gören sandalyeler kaldırılır ve kadın havada asıl kalır. Aslında olay basit. Destek amacıyla levhanın altında bulunan blokun ardındadır asıl numara. Bu blokun arkasında 3. bir ayak görevi gören ve illüzyonistin bacağıymış gibi görünen, illüzyonistin pantolonu ile aynı şekilde örtülmüş bir destek vardır. Tabi ki illüzyonistin fazla hareket etmemesi ve açıdan dolayı seyirciler bunu fark edemez.