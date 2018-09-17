Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Kağıt koyup para çıkan makinenin sırrı bakın neymiş.
Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
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İşte o numaranın hilesi..
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Bir kibrit kutusunu alın ve ön kenarlarından birini kesin. Gerçek yanıcı yüzeyini karton astardan ayırın.
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Ortaya çıkan şeridi ikiye katlayın ve aydınlatın.
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Şeritleri yakıp bırakın, sonra atın ve yanma sonucu oluşan kalıntıyı toplayın.
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Bu beyaz fosfor artıkları, oyunu yapmanız için gerekenler! Yavaşça başparmak ve iki parmağınızı ovun.
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Performans bittikten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın.
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İşte havada durma numarasının yapım aşaması...
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Asistanın sığdığı alan aslında pembe ile etrafı çizilmiş alan.
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Kutunun siyah kısımları renkten dolayı seyircilerin dikkatini çekmiyor, ancak asistan o boşlukları da kullanıyor.
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Nihayetinde sihirbazın esnek asistanı kutuya böyle sığabiliyor. Biz kutulardaki boşluklardan kafayı, elleri ve ayakları görüyoruz
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Eğer ki el çabukluğunuz varsa sihir yapmak sizin için oldukça kolay bir hal alabilir. Oscar Owen'den süper hızlı parmak hareketlerine sahip olanlar için kalemle yapabileceğiniz 3 sihirbazlık tekniği. İşte kalem kaybetme gösterisinin sırrı - 1
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Kalem kaybetme gösterisinin sırrı - 2
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Kalemi büyütme numarası. Sırrı ise kalemin bir tarafını parmakların arkasına gizlemeyi başarmak..
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Dynamo havada durmakla kalmadı; otobüse tutundu, havada adımlar attı, otobüsle birlikte hareket etti!
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Bu numara da asa ile havada duran sihirbazlarla aynı prensibe dayanıyor. Çünkü, Dynamo'nun otobüsü tuttuğunu gördüğümüz kol aslında takma kol! Kendi sağ kolu kıyafetinin içinde, çaktırmıyor. Takma kol ise kıyafetin içinden ayak altlarına kadar uzanan bir demir sisteme bağlı; yani Dynamo aslında gayet rahat bir şekilde demir platformun üzerinde ayakta duruyor, dışarıdaki sol koluyla da şaşırıp fotoğraf çekenlere el sallıyor
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Bu gösterinin perde arkasını öğrenince çok şaşıracaksınız...
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Hepimiz dehşet ve korku dolu gözlerle izlemişizdir bu numarayı.
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Hepimiz dehşet ve korku dolu gözlerle izlemişizdir bu numarayı.
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Bilmemiz gereken, aslında kutunun içinde iki kadın olduğu.
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David Copperfield yaptığı bu numarada bir kağıt parayı katlayıp kalem ile yırtıyor ancak parayı açtığında bir bakıyoruz ki hiçbir yırtık yok.
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Kalem aslında çapraz bir şekilde ikiye bölünmüş ve güçlü mıknatıslarla bağlı. Bu da paranın yırtılmadan manyetik alandan geçebilmesini sağlıyor.
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Kaybolan bardak numarası Önce numarayı biraz anlatalım. Sihirbaz üzerinde bir su bardağı olan masaya yanaşır, masanın üzerine bir bez örter, sonra bezi havaya fırlatır. Bez yere düşer ve bardak ortada yoktur.
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Görmediğiniz kısım, aslında bezin altında sandığınız bardağın sadece tellere bardak şekli verilmiş bir illüzyon olduğudur. Bardak çoktan masada gizli bir bölmeye düşmüştür.
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Ve Zig Zag kadın numarası
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Bu numaranın gidişatı tümüyle asistan bu duruşuna bağlı,
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Bu gösteriler arasında şimdiye kadar en ilgi çekici olanı David Copperfield tarafından gerçekleştirildi, Copperfield'ın herhangi bir kutu ya da paravan arkasına gizlenmeden gerçekleştirdiği bu gösteride…
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Dev bir testerenin ünlü şovmeni ikiye böldüğünü ve bir gram kan akmadığını gördükten sonra bunun kesinlikle büyü olabileceğine inananlar çıkmadı değil.
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Copperfield tam da böyle bir düzenek sayesinde kendisinin ikiye bölündüğü izlenimini yaratmıştı. Bu gösteri için tek gerekli olan birbirlerinin kıyafetini tamamlayan iki dublörün olması. Bu sebeple söz konusu gösteride yer alacak dublör ya sahne ekibinden oluyor, ya da seyirciler arasında önceden anlaşılan birisi!
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İllüzyonist öncelikle elindeki parayı tüm seyircilere gösterir ve para da herhangi bir hile olmadığını onaylatır. Daha sonra bu parayı cama vurur ve camda da herhangi bir hile olmadığını gösterir. Daha sonra parayı camın üstüne koyar ve elini paranın üstüne gelecek şekilde kapatır.
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Bu esnada da diğer elini camın alt tarafında, paranın altına doğru koyar. Camın üstündeki elini yavaşça kaldırır ve kendisine doğru çekmeye başlar. Para ise yer değiştirmiştir, camın altındaki avucunu açar ve para oradadır.
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Numaranın altında yatan en önemli sır, 1 adet değil 2 adet paranın olması. Camın üstüne yerleştireceği avcunun içinde ise yine kimsenin göremeyeceği şekilde gizlediği ve bakıldığı zaman bir yüzüğü andıran, mıknatıs bulunuyor. Gösteriden önce paralardan birisini camın altına koyacağı eline düşecek şekilde önce eline gizliyor, sonra da camın altına yerleştiriyor.
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Avucunu camın üstünde kaydırdığı zaman mıknatıs etkisiyle para da kaymaya başlıyor. Camın üstündeki para ile aynı seviyeye geldiğinde elini kaldırma başlıyor ve camın altındaki para mıknatıs etkisinden kurtularak avucuna düşerken, camın üstündeki parayı avucuna alıyor. Elini kaldırdığında ise üstteki para, alta geçmiş gibi izlenim bırakıyor.
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Bu sihirbazlık numarasının nasıl yapıldığını biliyor musunuz?
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Bütün sır özel bir tasarımda. Sihirbazın ayaklarıyla gizlediği metal çubuk, özel bir tasarımla, kadının üzerinde yattığı yüzeye bağlı..
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Çemberin geçişi için özel olarak tasarlanan bu çubuk sayesinde izleyiciler hiç birşey anlayamıyor.
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Platform üzerinde yatan kadını havaya kaldırmak ise oldukça basit. Sihirbazın ayaklarının altında bulunan düğmeler, kadını aşağı yukarı hareket ettirmeyi sağlıyor.
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Çemberin geçişinin de izlediği özel bir yol var. Bunu rastgele yaparsanız her şey bozulur. Özel olarak tasarlanan demir çubukları takip ederek, çemberi geçirmeniz gerekiyor.
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Bu gösteriyi havalı yapan şey, sizin sihirbazın bacaklarına bakmıyor oluşunuz.
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İzleyiciler, çembere odaklanınca, sihirbazın bu gösteri için tasarladığı mekanizmayı da gözden kaçırmış oluyor.
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A'dan Z'ye her yaş grubundaki insanın ilgisini çekebilen bu numaralar ne kadar zor gözükse de aslında çok basit olduğunu görüyoruz.
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Yok olan süt numarasının sırrı tamamem sürahide...
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Etki: Seyircilerden bir kaşık istersiniz veya kendi kaşığınızı çıkarırsınız. Kaşığı kas gücüyle bükmeye başlarsınız. Elinizi döndürmenizle kaşık tekrar eski haline dönmüştür. Kaşık seyirciye gösteriden önce ve sonra kontrole verilebilir ancak hiçbir şey bulunamaz.
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Bu yöntem kaşığı büktüğünüzü göstermek için en kolay yoldur. İhtiyaç duyduğunuz tek şey kaşık renginde bir madeni paradır. Elinizi tutuş biçiminizle madeni parayı kaşığın ucu gibi gösterirsiniz.
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Kaşığı çapraz tutup madeni parayı eğerek kaşığı büküyormuş gibi gösterirsiniz. Bunu yaparken gayret sarf ettiğinizi göstermek de önemli elbette.
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İpucu: Bu numaranın kilit noktalarından birisi de seyircilerin sizi gördüğü açı. Size, sadece karşıdan bakmalıdırlar. Yanlardan ve arkadan değil. Madeni paranın para olmadığını göstermeye çalışın.
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En çok ilgi çeken ve merak uyandıran hilelerden birisi de budur. Senelerce 'kesin ip var' tarzında yorumlarla geçiştirildi, sırrının çözüldüğü düşünüldü. Fakat işin aslı pek de öyle değil aslında. Öncelikle güzel bir kadın seçilir, elbette amaç dikkatleri illüzyonistten ziyade kadının üzerinde toplanmasını istemek. Daha sonra kadın bir levhanın üzerine çıkarılır ve gösteri başlar. Önce levhanın altındaki blok kaldırılır, sonra sırasıyla destek görevi gören sandalyeler kaldırılır ve kadın havada asıl kalır. Aslında olay basit. Destek amacıyla levhanın altında bulunan blokun ardındadır asıl numara. Bu blokun arkasında 3. bir ayak görevi gören ve illüzyonistin bacağıymış gibi görünen, illüzyonistin pantolonu ile aynı şekilde örtülmüş bir destek vardır. Tabi ki illüzyonistin fazla hareket etmemesi ve açıdan dolayı seyirciler bunu fark edemez.
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İşin içinde kan olduğu için ilgi çeken ve merak uyandıran bir başka hile. İllüzyonist eline aldığı uzunca bir iğneyi koluna batırır, etinin içerisinde oynatır ve kendi kanını akıtır. Aslında ne iğneyi kendi etine sokar ne de kanını akıtır. Olay tamamen sıvı ve yapışkan bir jeldedir. Gösteriden önce bu jeli güzelce koluna sürer. Jel kuruduğunda ise kesinlikle dışarıda görünmeyecek haldedir. Sonra iğneyi, koluna seyircilerin göremeyeceği bir açıdayken sokuyormuş gibi yapar fakat aslında iğneyi, bu yapışkan jele iyice sürter. Daha sonra diğer eliyle, iğnenin üstünü etiyle kapatır. Böylece iğne, sanki ete girmiş gibi gözükür. Peki kan? O da yine başka bir hile. Gösteriden önce illüzyonist, gösteride kullanacağı iğneyi bir kan dolu sıvıya batırır ve iğnenin içine bu sıvıyı çeker. Gösteri başladığında illüzyonist, iğnenin başına dokunduğunda bu sıvı akmaya başlar ve herkes sanki illüzyonistin kanı akıyor zanneder. Slayt Şovu Başlat Kategori: Dünya Görüntüleme: 934,156 Etiketler:gösteri, sır, ilizyon, sihirbaz, sihir Tüm Galerilere Gözat © Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
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