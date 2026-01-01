KADIN

Para harcamadan genç görünmenin sırları açıklandı! Makyajda bu hataları yapmayın

Yeni yıla daha genç ve canlı bir görünümle girmek isteyenler için iyi haber: Uzmanlara göre bunun yolu pahalı kozmetik ürünlerinden ya da estetik işlemlerden geçmiyor. Günlük makyaj alışkanlıklarında yapılan küçük değişiklikler, doğru bakım rutinleri ve tamamen ücretsiz yöntemlerle yüz ifadesini yıllar içinde daha taze ve dinç göstermek mümkün. Güzellik uzmanları yeni yılda cüzdanı yormadan gençleşmenin püf noktalarını paylaştı...

Sedef Karatay

Güzellik uzmanlarına göre, günlük hayatta yapılan bazı küçük hatalar kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterirken, doğru alışkanlıklar neredeyse 10 yıl daha genç bir etki yaratabiliyor.

Daily Mail’e konuşan makyaj ve cilt bakım uzmanları, tamamen ücretsiz ya da çok düşük maliyetli yöntemlerle genç görünmenin püf noktalarını paylaştı.

ALT KİRPİKLERE SÜRÜLEN EYELİNER YAŞLANDIRIYOR

Lüks cilt bakım markası kurucusu Maria Hatzistefanis, alt kirpik diplerine sürülen koyu eyeliner’ın gözleri aşağı çekerek yorgun ve düşük bir ifade yarattığını söylüyor. Bu durum, özellikle yaşla birlikte belirginleşen göz altı gölgelerini daha da ön plana çıkarıyor.

Bir güzellik markası kurucusu Rose-Marie Swift ise eyeliner’ın yalnızca üst kirpik diplerine uygulanmasını ve sert çizgiler yerine yumuşak bir şekilde dağıtılmasını öneriyor. Alt kirpiklerin boş bırakılması, bakışları daha açık ve dinç gösteriyor.

PUDRALI ÜRÜNLER YERİNE KREM DOKULAR

Uzmanlara göre yaş ilerledikçe mat ve toz ürünler ciltte çizgilere dolarak daha yaşlı bir görünüm oluşturuyor. Ünlü makyaj sanatçısı Mary Wiles, krem allık ve aydınlatıcıların cilde doğal bir parlaklık kazandırdığını ve yüzü daha dolgun gösterdiğini belirtti. Krem dokular, ışığı daha iyi yansıttığı için cildin canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor.

DUDAKLARDA NEM ÖN PLANDA OLMALI

Maria Hatzistefanis, dudakların hafifçe çerçevelenmesinin yüzü dengelediğini ancak kalın, koyu ve kurutucu rujlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Ultra mat rujlar, dudak çizgilerini belirginleştirerek yaşlı bir etki yaratabilir.

Uzmanlara göre dudak yağları ve nemlendirici formüller, dudaklara hacimli ve genç bir görünüm kazandırıyor.

KAŞLAR YÜZ İFADESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Zamanla seyrekleşen kaşlar, yüz ifadesini sert ve yorgun gösterebiliyor. Mary Wiles, lif içeren kaş jellerinin kaşları daha dolgun göstererek yüzü anında gençleştirdiğini söylüyor. Doğal ve hafif dağınık kaşlar, daha yumuşak bir ifade sağlıyor.

SU VE UYKU GENÇLİĞİN TEMELİ

Elizabeth Grant ve Margot Grant Witz’e göre, ciltte en hızlı ve gözle görülür fark yaratan iki unsur su tüketimi ve düzenli uyku. Yeterince su içilmediğinde cilt matlaşırken, uykusuzluk ince çizgileri daha belirgin hale getiriyor.

Witz, özellikle kış aylarında iç mekanlardaki kuru havanın cilt bariyerini zayıflattığını ve mümkünse nemlendirici cihazların kullanılmasının büyük fayda sağladığını belirtti.

YÜZ MASAJI İLE DOĞAL CANLANMA

Uzmanlar, pahalı bakım rutinlerine gerek kalmadan evde yapılan yüz masajının kan dolaşımını hızlandırarak şişkinliği azalttığını ve cilde tazelik kazandırdığını söyledi. Sabahları uygulanan basit masajlar, yüz hatlarının daha dinç görünmesine yardımcı oluyor.

Soğutulmuş kaşıklar veya jade roller gibi pratik araçlar, özellikle göz çevresinde hızlı bir toparlanma sağlıyor.

TEMİZLİK GENÇ GÖRÜNÜMÜN GİZLİ ANAHTARI

Makyajın ciltte kötü durmasının en yaygın nedenlerinden biri ise hijyen eksikliği. Uzmanlar, kirli makyaj fırçaları ve sık değiştirilmeyen yastık kılıflarının cilt problemlerini artırdığını vurguladı.

"Fırçaları düzenli yıkamak ve yastık kılıflarını sık değiştirmek tamamen ücretsiz ama etkisi çok büyük" diyen Witz, temizliğin sağlıklı ve genç bir cilt için vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor.

