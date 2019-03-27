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Para karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

BURSA'da Ç.B.(26), para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştığını öne sürdüğü F.B.'yi (36), bıçak tehditi ile cep telefonu ve bir miktar parasını gasp ettikten sonra iple koltuğa bağlayıp kaçtı.

Para karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbetti

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da Ç.B.(26), para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştığını öne sürdüğü F.B.'yi (36), bıçak tehditi ile cep telefonu ve bir miktar parasını gasp ettikten sonra iple koltuğa bağlayıp kaçtı. F.B., yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından kurtarılırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Ç.B.'yi kısa sürede yakaladı.
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Ç.B., para karşılığı ilişkiye girmek üzere F.B. ile görüştü. Kadının evine giden Ç.B., iddiaya göre ilişkiye girdikten sonra bıçak tehditi ile F.B'nin telefono ile bir miktar parasını gast etti. Ardından kadını iple koltuğu başalan şüpheli, evden çıkarak uzaklaştı. Bağırma seslerine uyanan komşuları F.B.'yi koltukla bağlı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren F.B.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis şüpheli Ç.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerarını inceleyen polis, şüpheli Ç.B.'nin kullandığı aracı tespit ederek takip altına aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis, Ç.B.'yi beraberinde bir arkadaşı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.'nin ifadesinde gasp etmediğini öne sürmesine rağmen üzerinden F.B'ye ait telefon bulundu. Ele geçirilen cep telefonu sahibi F.B.'ye teslim edilirken, şüpheli Ç.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Para karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbettiPara karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbettiPara karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbettiPara karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbetti

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