Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Tuncay Yılmaz ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ifade vermek için adliyeye geldi. Yılmaz, ifadesinin ardından adliyeden ayrılan Yılmaz, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşımları sonrasında, paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifade vermişti.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Binayı satan Ali Rıza Braka ise bugün adliyeye gelerek ifade verdi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ifadesi alındı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

