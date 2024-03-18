HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Tuncay Yılmaz ifade verdi

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Tuncay Yılmaz ifade verdi

18.03.2024 16:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması gündem olmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmamada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ifadesi alındı.

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! Tuncay Yılmaz ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ifade vermek için adliyeye geldi. Yılmaz, ifadesinin ardından adliyeden ayrılan Yılmaz, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşımları sonrasında, paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifade vermişti.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Binayı satan Ali Rıza Braka ise bugün adliyeye gelerek ifade verdi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ifadesi alındı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni fay hattı hakkındaki korkutan senaryoyu Prof. Dr. Ersoy açıkladı!Yeni fay hattı hakkındaki korkutan senaryoyu Prof. Dr. Ersoy açıkladı!
İstanbul'da polis dehşeti! Trafikte tartıştığı kişiyi, silahını çekip vurduİstanbul'da polis dehşeti! Trafikte tartıştığı kişiyi, silahını çekip vurdu
Dikkat çeken sözler "Seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar..."Dikkat çeken sözler "Seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar..."
Anahtar Kelimeler:
CHP
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de fabrikada facia! Can kayıpları var, valilikten açıklama geldi

Kocaeli'de fabrikada facia! Can kayıpları var, valilikten açıklama geldi

Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

Kilosunun 25 TL olduğunu öğrenince kuyruğa girdiler!

Kilosunun 25 TL olduğunu öğrenince kuyruğa girdiler!

Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler!

Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler!

Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çok çarpıcı anket sonuçları geldi

Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çok çarpıcı anket sonuçları geldi

Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi!

Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.