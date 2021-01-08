Paralel park nasıl yapılır? Araba ile paralel park tüyoları

Yeni sürücüler kadar deneyimli sürücülerin de sorun yaşadığı paralel parkta pratik yapmak büyük önem taşıyor. Bazı kişiler kısa sürede park etme sorunun aşabilse de yıllar geçmesine rağmen hala parkta problem yaşayan pek çok deneyimli sürücü de mevcut. Araba ile paralel parkta sorun yaşayanlar için tüyo veren İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay, arabayı park ederken ki aracın arasına doğru yaklaşmanın büyük önem taşıdığını söylüyor. İşte Gülünay'ın konuyla ilgili diğer açıklamaları:
"Seyir halinde gidiyorsunuz ve sağ tarafta araçların arasında park etmek için bir boşluk arıyorsunuz. Uygun boşluğu fark etmek için, iki aracın arasına doğru yaklaşmak ve aracımızın boyundan biraz daha fazla yer olup olmadığını kontrol etmekte yarar vardır. Daha dar yerlerde de park edilebilir ancak bunun için daha fazla zaman ve manevra gerekir. Özellikle akan şehir içi trafiğinde, trafiği bloke etmek veya aniden durmak da çok tehlikelidir. O yüzden öncelikle dörtlü ikazları yakarak park etme niyetinizi belli edebilirsiniz. Sağ sinyalle cebe girerek önce o cepte trafiğin akmasını sağlayabilirsiniz. Trafik müsait olduğunda ise ileri çıkıp tekrar geriye doğru paralel geri manevra ile park işlemini yapabilirsiniz.
Paralel park edeceğimiz yerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra, öndeki aracın yanına doğru yaklaşık 25 - 30 cm. bir mesafeyle yaklaşmak gerekir. Onunla aynı seviyeye geldikten sonra, direksiyonu tam sağ çevirip geriye doğru manevra yaparız. Bu sırada sol aynadan akan trafikte bize tehlike yaratacak araç olup olmadığına bakmak faydalıdır, eğer araç varsa hareketi ertelemek gerekir. Araç olmadığı durumda, manevrayla arabayı geriye doğru alırız. Sürücü tarafı sağımızdaki aracın burnuna doğru geldiğinde, direksiyon düzeltilir, kısa bir mesafeyi çapraz ama direksiyon düz bir şekilde almak gerekmektedir. Sağ aynayı da biraz aşağıya kapayarak daha iyi bir görüş sağlamaya çalışıp, arka sağ lastiğimiz kaldırıma değmeden, direksiyonu tam sol yapıp ön tarafı da çarpmadan döndürme şansımız olacaktır. Arka taraftaki mesafeyi kontrol edip, son düzeltmeyi de direksiyonu sağa çevirerek yapmak mümkündür.
Yokuş yukarı ya da yokuş aşağı durumlarda, direksiyonu kaldırıma doğru çevirmek faydalıdır. El frenini de çekmeyi unutmamak lazımdır."