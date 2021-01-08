Paralel park nasıl yapılır? Araba ile paralel park tüyoları

Yeni sürücüler kadar deneyimli sürücülerin de sorun yaşadığı paralel parkta pratik yapmak büyük önem taşıyor. Bazı kişiler kısa sürede park etme sorunun aşabilse de yıllar geçmesine rağmen hala parkta problem yaşayan pek çok deneyimli sürücü de mevcut. Araba ile paralel parkta sorun yaşayanlar için tüyo veren İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay, arabayı park ederken ki aracın arasına doğru yaklaşmanın büyük önem taşıdığını söylüyor. İşte Gülünay'ın konuyla ilgili diğer açıklamaları:

PARK SIRASINDA ÖNCELİĞİNİZ AKAN TRAFİĞİ ENGELLEMEMEK

"Seyir halinde gidiyorsunuz ve sağ tarafta araçların arasında park etmek için bir boşluk arıyorsunuz. Uygun boşluğu fark etmek için, iki aracın arasına doğru yaklaşmak ve aracımızın boyundan biraz daha fazla yer olup olmadığını kontrol etmekte yarar vardır. Daha dar yerlerde de park edilebilir ancak bunun için daha fazla zaman ve manevra gerekir. Özellikle akan şehir içi trafiğinde, trafiği bloke etmek veya aniden durmak da çok tehlikelidir. O yüzden öncelikle dörtlü ikazları yakarak park etme niyetinizi belli edebilirsiniz. Sağ sinyalle cebe girerek önce o cepte trafiğin akmasını sağlayabilirsiniz. Trafik müsait olduğunda ise ileri çıkıp tekrar geriye doğru paralel geri manevra ile park işlemini yapabilirsiniz.