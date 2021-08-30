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Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı

30.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk altın madalya kazandı. Öztürk finalde, Güney Koreli rakibi Kim Young-Gun'u 3-1 mağlup etti.

Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk altın madalya kazandı.

Finalde Güney Koreli rakibi Kim Young-Gun'u 3-1 yenen Öztürk, böylece Türkiye'ye bu yılki oyunlarda ilk altın madalyayı getirmiş oldu.

Abdullah Öztürk, 2016'da Rio'da yapılan Paralimpik Oyunları'nda da şampiyon olmuştu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı da bulunan Öztürk, para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste ikini kez paralimpik oyunları şampiyonu alan ikinci sporcu.

Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.

Toplamda 3. olimpiyat madalyasını kazanan Abdullah Öztürk ise ayrıca bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

'Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım'

Abdullah Öztürk, karşılaşmadan sonra TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmak istiyordum. Hocalarımızla çok iyi kamplar geçirdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Öztürk, Tokyo'daki final maçını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

Abdullah Öztürk'ün şampiyonluğu sonrası Türkiye'nin madalya sayısı 1 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda dün Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi okçuluk makaralı yay karışık dalında gümüş madalya kazanmıştı.

Daha önce ise masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut; judoda Zeynep Çelik ve Recep Çiftçi, halterde de Besra Duman bronz madalya almıştı.

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