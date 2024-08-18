SON DAKİKA | Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

AKINCI TİHA TESPİS ETTİ

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye

5 Tim ile

2 JÖH Timi,

2 Jandarma Komando Timi ve

1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2 PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden;

2 adet M-16 Piyade Tüfeği,

2 adet M-4 Piyade Tüfeği,

2 adet cep telefonu,

1 adet lazer metre,

2 adet Glock Tabanca,

3 adet şarjör,

6 adet pil bloğu,

1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır