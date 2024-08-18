HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

18.08.2024 13:27
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Meclis'in Can Atalay mesaisinde yumruklar konuştu! Oturuma iki kez ara verildi

Meclis'in Can Atalay mesaisinde yumruklar konuştu! Oturuma iki kez ara verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı

İstanbul'da siparişini getirdiği kadını taciz ettiği öne sürülen kurye yakalandı

İstanbul'da siparişini getirdiği kadını taciz ettiği öne sürülen kurye yakalandı

İçerik devam ediyor
18.08.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şırnak'ın Uludere ilçesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. “AKINCI TİHA” tarafından paramotorla Irak sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. 4 terörist de açılan ateş sonucu öldürüldü.

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

AKINCI TİHA TESPİS ETTİ

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

thumbs_b_c_1dde2bf3b68c20e7c0d58f0a97ca3076

ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye
5 Tim ile
2 JÖH Timi,
2 Jandarma Komando Timi ve
1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2 PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.

thumbs_b_c_77d13bebf72603cc55dfd258096c5a56

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden;
2 adet M-16 Piyade Tüfeği,
2 adet M-4 Piyade Tüfeği,
2 adet cep telefonu,
1 adet lazer metre,
2 adet Glock Tabanca,
3 adet şarjör,
6 adet pil bloğu,
1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pkk terör operasyonu
En Çok Okunan Haberler
Aydemir Akbaş'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Aydemir Akbaş'a son veda! Gözyaşları sel oldu

İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Paramotorla saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

Göz kuruluğu için gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Göz kuruluğu için gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.