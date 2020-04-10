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Paranız cebinizde kalsın! Evde yapabileceğiniz doğal tüy dökücü krem tarifleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüy dökücü krem, ağda, epilasyon ve jilet kullanarak herkes kendince istenmeyen tüylerini yok etmeye çalışıyor. Ne yazık ki bu işlemlerin her biri zaman kaybı ve ek maliyet demek. Evdeki malzemelerle tüy dökücü kremler yaparak acısız bir şekilde istenmeyen tüylerden kurtulmak istiyorsanız sesimize kulak verin.

Paranız cebinizde kalsın! Evde yapabileceğiniz doğal tüy dökücü krem tarifleri!

İstenmeyen tüyler kadınların yüzyıllardan beri çare aradığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ağdanın ve epilasyonun verdiği acıdan usandıysanız tüy dökücü kremler imdadınıza yetişebilir. Ancak ne yazık ki piyasada bulunan tüy dökücü kremlerin içeriğinde çok sayıda kimyasal madde bulunuyor. Bu durumda evdeki malzemeler ve zararsız doğal içeriklerden yararlanarak siz de kendinize tüy dökücü krem hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız tüy dökücü kremleri düzenli aralıklarla kullanarak istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

TUZ VE LİMONLU TÜY DÖKÜCÜ KREM

Limon tüylerin sarartılmasında ve azaltılmasında kullanılan doğal bir içerik olmasıyla biliniyor. Kıl köklerine nüfuz eden limonu kullanarak tüy dökücü krem hazırlamanız için gereken malzemeler şöyle:

  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 adet limonun suyu

Limonlu tüy dökücü kremi hazırlamak için ilk önce 1 adet limonun suyunu sıkın. Bunun üzerine tuzu de ekleyip kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bu karışımı istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürerek en az 2 saat bekletin. Düzenli aralıklarla bu işlemi yaptığınız taktirde istenmeyen tüylerden kurtulduğunuzu görebilirsiniz.

CEVİZLİ TÜY DÖKÜCÜ KREM

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en doğal yollarından birisi ceviz ile yapılan tüy dökücü kremler olabilir. Bunun için 1 su bardağı su ile 1 avuç içi ceviz kabuğuna ihtiyacınız var. Cevizli tüy dökücü kremin yapılışı ise şöyle:

  • Bir avuç ceviz kabuğunu kül haline gelene kadar yakın.
  • Oluşan külleri 1 su bardağı suyun içerisinde 12 saat kadar bekletin.
  • Gazlı bez veya pamuk yardımıyla küllü suyu istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürün ve bu şekilde yarım saat bekleyin.
  • Bu işlemi her gün yarım saat boyunca tekrar edin ve tüylerinizden tamamen kurtulana kadar devam edin.

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ZERDEÇALLI TÜY DÖKÜCÜ KREM

Hepimizin mutfağında bulunan ve yemeklerin vazgeçilmezi zerdeçalı kullanarak etkili bir tüy dökücü krem üretebilirsiniz. Yapacağınız zerdeçallı tüy dökücü kremin özellikle yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri dökmede ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Zerdeçallı tüy dökücü krem hazırlamak için gerekli olan malzemeler şöyle:

  • 2 yemek kaşığı süt
  • 2 yemek kaşığı zerdeçal

Derin bir kaba eklediğiniz süt ve zerdeçalı kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karıştırma esnasında gerekirse uygun kıvamı yakalayana kadar fazladan süt ilave edebilirsiniz. Yaptığınız zerdeçallı kremi tüylerin üzerine sürün ve yarım saat kadar bekletin. Daha sonra bölgeyi ılık suyla temizleyin. Zerdeçallı kremi haftada 4 kez uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanım sayesinde istenmeyen tüylerden kurtulduğunuzu görebilirsiniz.

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