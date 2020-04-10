Paranız cebinizde kalsın! Evde yapabileceğiniz doğal tüy dökücü krem tarifleri!

İstenmeyen tüyler kadınların yüzyıllardan beri çare aradığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ağdanın ve epilasyonun verdiği acıdan usandıysanız tüy dökücü kremler imdadınıza yetişebilir. Ancak ne yazık ki piyasada bulunan tüy dökücü kremlerin içeriğinde çok sayıda kimyasal madde bulunuyor. Bu durumda evdeki malzemeler ve zararsız doğal içeriklerden yararlanarak siz de kendinize tüy dökücü krem hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız tüy dökücü kremleri düzenli aralıklarla kullanarak istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

TUZ VE LİMONLU TÜY DÖKÜCÜ KREM

Limon tüylerin sarartılmasında ve azaltılmasında kullanılan doğal bir içerik olmasıyla biliniyor. Kıl köklerine nüfuz eden limonu kullanarak tüy dökücü krem hazırlamanız için gereken malzemeler şöyle:

2 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

Limonlu tüy dökücü kremi hazırlamak için ilk önce 1 adet limonun suyunu sıkın. Bunun üzerine tuzu de ekleyip kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bu karışımı istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürerek en az 2 saat bekletin. Düzenli aralıklarla bu işlemi yaptığınız taktirde istenmeyen tüylerden kurtulduğunuzu görebilirsiniz.