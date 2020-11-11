Parası olduğu halde doktor bulamadı! 'Masada kalırsın' denilince 25 kilo verdi

Aşırı kilolarının yanı sıra şeker ve böbrek hastalıkları ile mücadele eden 54 yaşındaki Hasan Er, tedavi için birçok hastaneye giderek doktor doktor gezdi.Çaresizliğe kapıldığı dönemde maddi imkanı olmasına rağmen kendisini ameliyat edecek doktor bulamadığı için ağladığını kaydeden Er, uzun bir süre ise böbreklerine takılan telle yaşamını sürdürdü. Kiloları nedeniyle hiçbir tedaviden olumlu sonuç alamayan Er, rahatsızlığı ve tedavi sürecinde çektiği acının da yanına kar kaldığını anlatarak, "10 yıldır şeker hastasıyım yaklaşık 12 yıldan beride böbrek hastasıyım. Uzun zamandır da böbreklerimde tel kullanarak hayatımı devam ettiriyordum yani yoğun kilolardan dolayı herhangi bir tedaviye cevap alamıyordum. Kaç tane hastane gezdiysem Samsun’dan İstanbul’a kadar gittim. Herkesin söylediği tek bir kelime var ‘seni ameliyat ettiğimiz zaman sen masadan kalkamazsın’ cümlesiydi. En son çareyi Hatem Hastanesinde Emin hocamla buldum” dedi.

500-600’ün altında göremediği şeker değerinin şimdi 155’lerde olduğunu kaydeden Er, “Emin hocam mideye bir balon takalım, bir yıllık sürede kilonu biraz düşürelim, ondan sonra ameliyatı yapabiliriz demişti. 135 kiloydum mide balonu takılınca 111 kiloya düştükten sonra gastrik bypass ameliyatına girdim. Emin hocam Allah’ın izniyle senin böbreklerinde herhangi bir sorun yaşatmadan bu ameliyatı gerçekleştireceğim dedi. Ben ilk önce Allah’a sonra Emin hocama güvenerek bu ameliyata girdim. Ameliyata karar vermemdeki en büyük etkenlerden biride 6 ay öncede oğlumun Hatem Hastanesinde Dr. Emin Yılmaz tarafından ameliyat olmasıydı. Oğlumun da kilosu ve şekeri yüksekti, ondaki değişimi görünce daha çok güvenim arttı. Ameliyat oldum, çok memnunum. Kendimi çok iyi hissediyorum , yani 500-600’ün altını görmediğim şekerimi 155’lere geldiğini görünce çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.