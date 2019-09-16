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Parasını almak isteyen arkadaşını öldüren Türkmen sanığa 16 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesinin tedavisi için biriktirdiği 6 bin 500 lirayı almak istediği gerekçesiyle alkollü arkadaşını 12 bıçak darbesiyle öldüren Türkmen Ruslan Narmetov (25), 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

Parasını almak isteyen arkadaşını öldüren Türkmen sanığa 16 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesinin tedavisi için biriktirdiği 6 bin 500 lirayı almak istediği gerekçesiyle alkollü arkadaşını 12 bıçak darbesiyle öldüren Türkmen Ruslan Narmetov (25), 16 yıl hapisle cezalandırıldı.
Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde geçen yıl kasım ayında, Ruslan Narmetov'un annesini tedavi ettirmek amacıyla biriktirdiği parayı, iddiaya göre arkadaşı Hakan Akdoğan (43) zorla almak istedi. Hakan Akdoğan, parayı almak için Ruslan Narmetov'u bıçakla bacağından yaraladı. Yaşanan kavgada Narmetov, 2 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan Akdoğan'ın elinden bıçağı alıp, arkadaşını 12 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan Akdoğan, kurtarılamadı. Ruslan Narmetov, jandarma ekipleri tarafından kaçarken yolda yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
'KAÇ KEZ SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'
Olayla ilgili davanın karar duruşması, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede ifade veren Ruslan Narmetov, annesinin rahatsızlığını tedavi ettirmek amacıyla Türkiye'de çalıştığını, para biriktirdikten sonra annesini Türkiye'ye çağırdığını, bu sırada çalıştığı iş yerinden tanıdığı Hakan Akdoğan'ın kendisine Antalya'da doktor bulabileceğini söylediğini anlattı. Ruslan Narmetov, ifadesinde şunları söyledi:
"Olay günü Hakan beni aradı, Antalya'da olduğunu, parayla birlikte gelmem gerektiğini söyledi. Ben de doktordan randevu aldıktan sonra annemi alıp geleceğimi söyledim. O ısrarla parayı getirmemi istedi, ben de parayı evde bırakarak otobüsle Antalya'ya gittim. Antalya'ya vardığımda yemek yedik. Bana parayı sordu, getirmediğimi söyleyince kızdı. Ben hesabı öderken, o bir taksiciyle Taşağıl'a gidip gelmek için anlaşmış. Taksiyle Taşağıl'a giderken yolda bir markette durup bira aldı, taksi şoförüne daha hızlı gitmesi için küfürlü konuşuyordu. Eve geldiğimizde Hakan'a 'Sen arabada bekle, evden parayı alıp geleceğim' dedim. Bu sırada o telefonla birileriyle konuşuyor ve 'Bugün Antalya'da eğleneceğiz' diyordu. Sonra arkamdan gelmiş. Evde odaya girdim ve 6 bin 500 lirayı aldım. Bu sırada salonda olan Hakan parayı kendisine vermemi söyleyince ben de 'Parayı doktora veririz' dedim. Bunun üzerine Hakan bana bıçak çekti ve dizimden yaraladı. Bıçağı tutmaya çalışırken yere yuvarlandık. Bıçak elinden düştü. Yerdeyken sırtıma bastırıp beni boğmaya çalıştı. Bunun üzerine yerden bıçağı aldım ve kendimi kurtarmak için ona sapladım. Kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum. Bunun üzerine Hakan beni ittirerek kapıdan çıktı, her yer kan olmuştu. Odaya girip üzerimi değiştirdim. Evden çıktım. Hakan 1'inci kat merdiveninde oturuyordu. Ben dışarı çıkıp taksicinin parasını verdim. Gelen jandarma arabasını görünce onlara doğru koştum ve daha sonra karakola gittik" dedi.
16 YIL HAPİS CEZASI
Olayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı ise sanık Ruslan Narmetov'un 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçunu işlediğini belirterek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ruslan Narmetov'a, 16 yıl hapis cezası verilirken, takdir indirimi uygulanmadı.

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Parasını almak isteyen arkadaşını öldüren Türkmen sanığa 16 yıl hapis

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