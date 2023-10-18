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    4. Paraya para demeyecekler! Kasım'da zengin olacak burçlar açıklandı

    Paraya para demeyecekler! Kasım'da zengin olacak burçlar açıklandı

    18.10.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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    Para ve finansal durumları idare etmek bazen birçok kişi için sorun olabiliyor. Kasım ayında para kazanma konusunda bazı burçlar diğerlerine oranla daha öne çıkıyor. Astrologlar o burçlar için müjdeyi verdi. İşte Kasım'da zengin olacak 6 burç...

    Yükselen enflasyon ve gelen zamlar maddi durumu elvermeyen kişilerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Astrologlara göre; çalışkan ve başarılı kişiler azmettikleri takdirde Kasım ayında kendileri için yeni kazanç kapılarını aralayacak. İşte fırsatları değerlendirmeleri halinde zengin olacak burçlar...

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    MADDİ KAZANÇ ELDE EDECEKLER

    Oğlak burçları için Kasım ayında finansal zenginliğe ulaşmanın yolları belirginleşiyor. Astrologların yaptığı açıklamalara göre özellikle 8-22 Kasım tarihleri arasında Merkür’ün burçlara pozitif etkisi ile Oğlaklar hatırı sayılır miktarda maddi kazanç elde edecekler.

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    SÜRPRİZ GELİŞMELERE HAZIR OLUN

    Maddi açıdan zorluk çeken Yengeçler ise Kasım ayında rahatlayacaklar. Onların ev ve aile ile ilgili konularda sorun yaşayabileceklerini belirten astrologlar, ani değişim ve sürpriz gelişmelere açık olmaları konusunda uyarıyor. Yengeçler için ekonomik belirsizlik ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Döviz kurlarında yaşanacak ani değişimler onları etkileyebilir. Fakat, 10 Kasım civarında oluşacak olan Yeni Ay, Yengeç burcu için maddi konularda yeni fırsatlar ve yeni başlangıçları simgeliyor. Onlar bu süreçte kariyer ve iş hayatlarında hedeflerine ulaşabilirler.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    ALACAKLARI KARARLAR EKONOMİK DURUMLARINI BELİRLEYECEK

    Tutkularıyla bilinen Akrep burçları işlerine de aşkla bağlıdır. Akrepler ekonomik sıkıntıların ve global düzeydeki gelişmelerin baskısı altında geçen bu süreçten çıkmayı başaracaklar. Finansal kararları ekonomik yönden belirleyici olacak.

    KOVA BURCU ERKEĞİ - YERDE SEKS

    KASIM AYINDA SÜRPRİZ FIRSATLAR KARŞILARINA ÇIKACAK

    Kovalar, Kasım ayında ekonomik çalkantıları fırsata dönüştürebilirler. Sıra dışı fikirleri ile bilinen Kovalar çalışkanlıkları ve azimleri sayesinde düşledikleri terfiyi alabilecekler.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    METANETLERİNİ KORURLARSA FIRSATLARI DEĞERLENDİREBİLİRLER

    Kasım ayı, Aslan burcu için finansal anlamda oldukça dikkat çekici gelişmelerle dolu olacak. Fakat astrologlar sabırsız davranmamaları konusunda uyarıyor. Aslanlar hızlı hareket eden gezegenler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında metanetini korumayı başarabilirse kendisini bekleyen fırsatları değerlendirebilecekler.

    KOÇ BURCU ERKEĞİ - TERS COWGİRL

    OLUMSUZLUKLARI AVANTAJA ÇEVİREBİLİRLER

    Koçlar ise Kasım ayında zorlukları aşmanın ve olumsuzlukları avantaja çevirmenin yollarını bulacaklar. Onların risk alma eğilimleri çok, bu sebeple yatırımlar konusunda dikkatli adım atmaları gerekiyor. Öte yandan Mars’ın hareketi, enerjilerini dağıtabilir ve odaklanmalarını zorlaştırabilir. Bu durumların üstesinden geldikleri takdirde Kasım ayı Koç burçlarının yüzüne gülecek.

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