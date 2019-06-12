HABER

Parayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

MANİSA'nin Salihli ilçesinde, ortaokulunun yemekhanesinde kurulan atölyede öğrenciler parayı bulan Lidyalıların başkenti Sardes Antik Kenti'ni simgeleyen 'Aslan başı'nı kokulu sabunlar ve biblolarda kullanarak hem kentin tanıtımına katkı sağladı hem de okul aile birliği bütçesine gelir elde etti.

Parayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlar

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nin Salihli ilçesinde, ortaokulunun yemekhanesinde kurulan atölyede öğrenciler parayı bulan Lidyalıların başkenti Sardes Antik Kenti'ni simgeleyen 'Aslan başı'nı kokulu sabunlar ve biblolarda kullanarak hem kentin tanıtımına katkı sağladı hem de okul aile birliği bütçesine gelir elde etti.
Sart Mahmut Ortaokulu'nun yemekhanesinde, tasarım ve beceri atölyesi kuruldu. Atölyede, tarihte ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak kullanıldığı, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'yle ilgili magnet, masa üstü bibloları ve kokulu sabun gibi hediyelik eşyalar üretilmeye başlandı. Antik kentteki kazılarda bulunan ve üzerinde aslan başı yer alan sikkelerden esinlenerek, ürünlerin üzerine aslan başı baskısı yapıldı. Öğrencilerin ürettiği bu ürünler, hem antik kentin tanıtımına katkı sağladı hem de okula gelir getirdi. Masa üstü biblonun 30 TL, magnetin 5 TL, sabunun ise 2 TL'den satıldığı belirtildi. Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, turistlerin antik kentle ilgili anı ve hatıra eşyası bulunmaması nedeniyle üretime başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünler, ilgi gördü. Antik kenti tanıtıp okulun aile birliği bütçesine katkı sağladık. Ayrıca ilimizden her yıl yüzlerce öğrenci ve eğitimci, Erasmus projesi kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Giderken de atölyemizde üretilen eserleri götürüyor. Böylelikle, Sardes'in tanıtımına ayrıca katkı sağlandı" dedi. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zarife Duman, "Gönüllü öğrencilerimizle çalışıyoruz. Yaşadığımız bölgenin tarihine sahip çıkıp tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz gelirle okul aile birliğimize katkıda bulunuyoruz" dedi.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
Okulun 7-D sınıfı öğrencisi Sude Akmaz, "Atölyede çalışmayı seviyorum. Okul dışı zamanlarımda atölyeye gelerek hem üretiyorum hem de Sardes'in tanıtımına katkı sağlıyorum" dedi. 7- D sınıfı öğrencilerinden Gülfidan Begtaş ise, "Yaşadığımız yer Sart. Lidya Uygarlığı'nın başkenti ve tarihte paranın basıldığı ilk yer. Bu atölyede yaptığımız çalışmalarla hem tarihimizi yansıtıyoruz hem de üretiyoruz. Bu projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Parayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlarParayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlarParayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlarParayı bulan uygarlığın simgesi ile gelir elde ediyorlar

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Başak toplayarak hem ailesini geçindiriyor hem okul harçlığını çıkartıyorBaşak toplayarak hem ailesini geçindiriyor hem okul harçlığını çıkartıyor
Kuyuya düşen kirpiyi itfaiye kurtardıKuyuya düşen kirpiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Çaldıran'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.