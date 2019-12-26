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  4. Parfüm seçerken Eau De Parfüm mü, Eau De Toilette mi tercih edilmeli?

Parfüm seçerken Eau De Parfüm mü, Eau De Toilette mi tercih edilmeli?

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Parfüm seçerken neye göre hareket etmeliyim sorusunun cevabını arayanlardansanız bu içeriğin size oldukça yardımı dokunacağını söyleyebiliriz. Parfüm seçerken koku dışında kalıcılığına da dikkat ediyorsanız ya da kalıcılıktan ziyade daha hafif olmasını istiyorsanız bu noktada dikkat etmeniz gereken noktanın EDP ve EDT seçenekleri olduğunu söyleyebiliriz. Peki EDP parfüm ve EDT parfüm hangi tür seçenekler sunuyor?

Parfüm seçerken Eau De Parfüm mü, Eau De Toilette mi tercih edilmeli?

Sonsuz çeşit koku arasından parfüm seçmek çok zor, bunda hemfikiriz. Parfümler temelde Eau de parfum ve Eau de toilette olarak ikiye ayrılır. Aslında ikisinde de koku esas olarak aynıdır. Ancak alkol ve sudaki parfüm yağı oranına göre parfümlere isim verilir.

Parfümünüzün konsantrasyonu kokusunun cildiniz üzerinde ne kadar süre kalacağını belirler. Eau de parfum ile eau de toilette arasındaki temel fark, parfüm yağı hacmindedir.

EDP PARFÜM

Bir Eau de parfum (EDP), yaklaşık % 15-20 oranında yüksek dozda parfüm yağları ile yapılır. Kalıcılığı yaklaşık 6 saat kadar devam eder. EDP parfümlerin üst notaları (bir parfümün serbest bıraktığı ilk koku) solduktan sonra, orta notaları veya kalp notaları belirginleşir. Bunlar bir eau de toilette'den çok daha yoğun olduğu için, akşam giyimi ve gece eğlencesi için idealdir.

EDT PARFÜM

EDT parfümler ise yaklaşık % 5-15 oranında daha küçük bir doz parfüm yağı ile yapılır. EDT parfümler üzerinizde dört saate kadar kalabilir. Üst notaları hakimdir ve ilk uygulandığında baskın bir koku verir. Bununla birlikte, alkol içeriğinden dolayı ciltten oldukça hızlı bir şekilde buharlaşır ve gün boyunca tekrar uygulanması gerekir. EDT'ler daha az yoğun olduklarından, günlük kullanmak için idealdir.

HANGİ MEVSİMDE HANGİ PARFÜMÜ KULLANMALIYIZ?

Parfüm yağı bir EDP'de daha yüksek bir konsantrasyonda bulunduğundan, sadece uzun ömürlü değil, aynı zamanda çok daha aromatiktir. Aksine, EDT'ler ise daha taze ve daha hafiftir.

Parfüm seçerken mevsimi de göz önünde bulundurabilirsiniz. Sıcak ve nemli mevsimlerde EDT, soğuk havalarda ise EDP parfüm daha uygun olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
parfüm EDT EDP

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