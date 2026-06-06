KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor

Yaz aylarında güneşin etkisi artarken, birçok kişi daha sağlıklı ve canlı bir cilt için bakım rutinlerine yöneliyor. Ancak uzmanlara göre doğru sanılan bazı uygulamalar tam tersine ciltte lekelenmelere, tahrişe ve erken yaşlanma belirtilerine yol açabiliyor.

Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor
Gökçen Kökden

Uzman Estetisyen Songül Dila Aygün, yaz aylarında yapılan bakım hatalarına dikkat çekerek güneş lekelerinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri anlattı.

Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor 1

YAZIN YAPILAN BU HATALAR LEKELERİ ARTIRABİLİYOR

Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor 2

Yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin asit içerikli ürünleri gündüz saatlerinde kullanmak olduğunu belirten Aygün, özellikle glikolik asit, laktik asit ve salisilik asit içeren ürünlerin güneşe karşı hassasiyeti artırdığını söyledi.

Aygün, "Kimyasal peelingler ve asit içerikli ürünler yaz döneminde gündüz kullanıldığında ciltte ciddi lekelenmelere neden olabilir. Bu ürünler mümkünse gece rutinine alınmalı veya güneşin yoğun olduğu dönemlerde kullanımına ara verilmelidir" dedi.

Tuzlu deniz suyu veya klorlu havuz suyundan sonra cildi durulamamanın da önemli bir hata olduğuna dikkat çeken uzman isim, bunun cilt bariyerini zayıflatabileceğini ifade etti.

GENÇLEŞMEK İSTERKEN CİLDİNİZİ YAŞLANDIRABİLİRSİNİZ

Yaz aylarında kontrolsüz yapılan bazı profesyonel işlemlerin de risk taşıdığına dikkat çeken Aygün, özellikle mikroiğneleme, fraksiyonel lazer uygulamaları ve derin kimyasal peelinglerin güneş koruması yetersiz olduğunda kalıcı lekelenmelere neden olabileceğini belirtti.

"Cilt yenilenmesini destekleyen bu uygulamalar doğru zamanda ve doğru koruma ile yapılmalıdır. Yazın yoğun güneş maruziyeti sırasında yapılan işlemler beklenmeyen sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

C VİTAMİNİ YAZIN KULLANILABİLİR Mİ?

Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor 3

Toplumda yaygın olan "C vitamini yazın kullanılmaz" düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Aygün, saf C vitamininin güneş koruyucuyla birlikte kullanıldığında cilde ek antioksidan koruma sağlayabileceğini vurguladı.

Ancak yüksek konsantrasyonlu ürünlerin hassas ciltlerde kızarıklık ve yanmaya neden olabileceğini belirten uzman isim, rengi koyulaşmış ve oksitlenmiş C vitamini serumlarının kullanılmaması gerektiğini söyledi.

RETİNOL VE RETİNAL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Retinol ve retinal içeren ürünlerin yazın tamamen bırakılmasının gerekmediğini belirten Aygün, bu içeriklerin yalnızca akşam saatlerinde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gündüz mutlaka SPF 50+ güneş koruyucu kullanılması gerektiğini belirten uzman, deniz tatili veya yoğun güneş maruziyetinin olduğu dönemlerde kullanım sıklığının azaltılabileceğini söyledi.

GÜNEŞ LEKELERİNİ ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ YOLU

Uzman Estetisyen Songül Dila Aygün'e göre güneş lekelerine karşı en etkili koruma yöntemi düzenli güneş kremi kullanımı.

Aygün, "Eğer tek bir tavsiye verecek olsaydım, bu her gün yeterli miktarda geniş spektrumlu SPF 50+ güneş koruyucu kullanmak olurdu. Güneşten korunma yetersizse en pahalı serumlar ve bakım uygulamaları bile beklenen sonucu vermez" ifadelerini kullandı.

YAZIN PARFÜM VE KOLONYA KULLANIMINA DİKKAT

Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor 4

Yaz aylarında parfüm ve kolonyanın doğrudan güneş gören bölgelere uygulanmasının da risk oluşturabileceğini söyleyen Aygün, bazı koku bileşenlerinin güneş ışığıyla etkileşime girerek ciltte kahverengi lekeler bırakabildiğini belirtti.

Özellikle boyun, dekolte ve el bileklerine uygulanan parfümlerin güneş altında fototoksik reaksiyonlara yol açabileceğini ifade etti.

YAZ İÇİN İDEAL BAKIM

Uzmanlara göre yaz aylarında sabah bakım rutini; temizleyici, isteğe bağlı olarak C vitamini serumu, nemlendirici ve SPF 50+ güneş koruyucudan oluşmalı.

Gece rutininde ise cildin temizlenmesinin ardından retinol veya retinal uygulanması ve sonrasında nemlendirici kullanılması öneriliyor.

Aygün, "Yazın genç ve sağlıklı bir cilt için en önemli ürün güneş koruyucudur. Düzenli koruma olmadan yapılan bakım uygulamalarının etkisi sınırlı kalır" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fayanslardaki kiri yağ gibi akıtıyorFayanslardaki kiri yağ gibi akıtıyor
Sadece bir haftada karın yağlarını su gibi eriten egzersizSadece bir haftada karın yağlarını su gibi eriten egzersiz

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı güzellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.