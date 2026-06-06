Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor

Uzman Estetisyen Songül Dila Aygün, yaz aylarında yapılan bakım hatalarına dikkat çekerek güneş lekelerinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri anlattı.

YAZIN YAPILAN BU HATALAR LEKELERİ ARTIRABİLİYOR

Yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin asit içerikli ürünleri gündüz saatlerinde kullanmak olduğunu belirten Aygün, özellikle glikolik asit, laktik asit ve salisilik asit içeren ürünlerin güneşe karşı hassasiyeti artırdığını söyledi.

Aygün, "Kimyasal peelingler ve asit içerikli ürünler yaz döneminde gündüz kullanıldığında ciltte ciddi lekelenmelere neden olabilir. Bu ürünler mümkünse gece rutinine alınmalı veya güneşin yoğun olduğu dönemlerde kullanımına ara verilmelidir" dedi.

Tuzlu deniz suyu veya klorlu havuz suyundan sonra cildi durulamamanın da önemli bir hata olduğuna dikkat çeken uzman isim, bunun cilt bariyerini zayıflatabileceğini ifade etti.

GENÇLEŞMEK İSTERKEN CİLDİNİZİ YAŞLANDIRABİLİRSİNİZ

Yaz aylarında kontrolsüz yapılan bazı profesyonel işlemlerin de risk taşıdığına dikkat çeken Aygün, özellikle mikroiğneleme, fraksiyonel lazer uygulamaları ve derin kimyasal peelinglerin güneş koruması yetersiz olduğunda kalıcı lekelenmelere neden olabileceğini belirtti.

"Cilt yenilenmesini destekleyen bu uygulamalar doğru zamanda ve doğru koruma ile yapılmalıdır. Yazın yoğun güneş maruziyeti sırasında yapılan işlemler beklenmeyen sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

C VİTAMİNİ YAZIN KULLANILABİLİR Mİ?

Toplumda yaygın olan "C vitamini yazın kullanılmaz" düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Aygün, saf C vitamininin güneş koruyucuyla birlikte kullanıldığında cilde ek antioksidan koruma sağlayabileceğini vurguladı.

Ancak yüksek konsantrasyonlu ürünlerin hassas ciltlerde kızarıklık ve yanmaya neden olabileceğini belirten uzman isim, rengi koyulaşmış ve oksitlenmiş C vitamini serumlarının kullanılmaması gerektiğini söyledi.

RETİNOL VE RETİNAL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Retinol ve retinal içeren ürünlerin yazın tamamen bırakılmasının gerekmediğini belirten Aygün, bu içeriklerin yalnızca akşam saatlerinde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gündüz mutlaka SPF 50+ güneş koruyucu kullanılması gerektiğini belirten uzman, deniz tatili veya yoğun güneş maruziyetinin olduğu dönemlerde kullanım sıklığının azaltılabileceğini söyledi.

GÜNEŞ LEKELERİNİ ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ YOLU

Uzman Estetisyen Songül Dila Aygün'e göre güneş lekelerine karşı en etkili koruma yöntemi düzenli güneş kremi kullanımı.

Aygün, "Eğer tek bir tavsiye verecek olsaydım, bu her gün yeterli miktarda geniş spektrumlu SPF 50+ güneş koruyucu kullanmak olurdu. Güneşten korunma yetersizse en pahalı serumlar ve bakım uygulamaları bile beklenen sonucu vermez" ifadelerini kullandı.

YAZIN PARFÜM VE KOLONYA KULLANIMINA DİKKAT

Yaz aylarında parfüm ve kolonyanın doğrudan güneş gören bölgelere uygulanmasının da risk oluşturabileceğini söyleyen Aygün, bazı koku bileşenlerinin güneş ışığıyla etkileşime girerek ciltte kahverengi lekeler bırakabildiğini belirtti.

Özellikle boyun, dekolte ve el bileklerine uygulanan parfümlerin güneş altında fototoksik reaksiyonlara yol açabileceğini ifade etti.

YAZ İÇİN İDEAL BAKIM

Uzmanlara göre yaz aylarında sabah bakım rutini; temizleyici, isteğe bağlı olarak C vitamini serumu, nemlendirici ve SPF 50+ güneş koruyucudan oluşmalı.

Gece rutininde ise cildin temizlenmesinin ardından retinol veya retinal uygulanması ve sonrasında nemlendirici kullanılması öneriliyor.

Aygün, "Yazın genç ve sağlıklı bir cilt için en önemli ürün güneş koruyucudur. Düzenli koruma olmadan yapılan bakım uygulamalarının etkisi sınırlı kalır" dedi.