"Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevreyi ve doğayı koruma adına, Paris Anlaşması'na imza atmış, taraf olmuş birçok ülkeden daha fazla yatırım yapıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Kurum, Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile bir araya geldi.

Türkiye'de bakanlığının çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Kurum, "Her ile 'millet bahçeleri' adında büyük parklar yapıyoruz ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmaya çalışıyoruz. Çevreyi ve doğayı koruma adına, Paris Anlaşması'na imza atmış, taraf olmuş birçok ülkeden daha fazla yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, bir taraftan sanayi yatırımlarını gerçekleştirirken, diğer yandan da dünyanın geleceği açısından çevre ve doğayı koruyacak adımlar attıklarını vurguladı.

Enerji verimliliği, elektrikli araçların kullanımı, iklim dirençli altyapı yatırımları, sıfır atık gibi projeleri belediyelerde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Mavi bayraklı plajda dünya ikincisiyiz, hedefimiz dünya birincisi olmak. Bunların dışında hem düzenli depolama hem de atık su arıtma tesislerini nüfusumuzun tamamına hizmet verecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.