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"Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 21:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Çevreyi ve doğayı koruma adına, Paris Anlaşması'na imza atmış, taraf olmuş birçok ülkeden daha fazla yatırım yapıyoruz" - "Sıfır karbon binalar, emisyon azaltımı, elektrikli araçların kullanımı gibi projelerimizi belediyelerimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Mavi bayraklı plajda dünya ikincisiyiz, hedefimiz dünya birincisi olmak" - Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt: - "Dünyanın, bu konuda (çevre) Türkiye'nin, Türk halkının ve Türkiye hükümetinin neler yaptığını görmesi, duyması lazım" - "Kadınlar olarak bizlerin dünyada neler yapabileceğini göstermek maksadıyla Sayın Hanımefendiyi (Emine Erdoğan) Şili'ye davet etmek istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevreyi ve doğayı koruma adına, Paris Anlaşması'na imza atmış, taraf olmuş birçok ülkeden daha fazla yatırım yapıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Kurum, Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile bir araya geldi.

Türkiye'de bakanlığının çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Kurum, "Her ile 'millet bahçeleri' adında büyük parklar yapıyoruz ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmaya çalışıyoruz. Çevreyi ve doğayı koruma adına, Paris Anlaşması'na imza atmış, taraf olmuş birçok ülkeden daha fazla yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, bir taraftan sanayi yatırımlarını gerçekleştirirken, diğer yandan da dünyanın geleceği açısından çevre ve doğayı koruyacak adımlar attıklarını vurguladı.

Enerji verimliliği, elektrikli araçların kullanımı, iklim dirençli altyapı yatırımları, sıfır atık gibi projeleri belediyelerde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Mavi bayraklı plajda dünya ikincisiyiz, hedefimiz dünya birincisi olmak. Bunların dışında hem düzenli depolama hem de atık su arıtma tesislerini nüfusumuzun tamamına hizmet verecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Sıfır Atık gibi çok önemli projeler geliştirdik"

Kurum, Türkiye'nin BM İklim Sözleşmesi'nin gelişmiş ülke statüsü olan Ek-1'de yer aldığını, bu nedenle özellikle çevre projeleriyle ilgili finans desteği alamadıklarını vurgulayarak, bu konudaki haksızlıkların giderilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle çevreye ilişkin Sıfır Atık gibi çok önemli projeler geliştirdiklerine değinen Kurum, Erdoğan'ın kendisine söylediği "(2019 BM İklim Değişikliği Konferansı) COP 25 bize yardım etse de etmese de biz, çevreyi ve doğayı koruyacağız. Şimdiye kadar ne yaptıysak bundan sonra da projelerimize devam edeceğiz." sözlerini aktardı.

- "Hanımefendiyi Şili'ye davet etmek istiyoruz"

Şili Çevre Bakanı Schmidt de çevre konusunda çok fazla kaynağın tahsis edilmesine ve yatırımların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Siz de bu noktada çok iyi bir iş çıkartmışsınız zaten. Dünyanın, bu konuda Türkiye'nin, Türk halkının ve Türkiye hükümetinin neler yaptığını görmesi, duyması lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaptığı hizmetleri araştırdığını ve gurur verici bulduğunu vurgulayan Schmidt, şunları kaydetti:

"Bu noktada sizin yaptığınız çok önemli örnek bir çalışma. Bu hususta liderlikten de bahsettiniz ve zatıalileri Hanımefendinin (Emine Erdoğan) bu çalışmalara destek olduğunu ifade ettiniz. Özellikle kendisi döngüsel ekonomiyle de çok yakından ilgileniyor. Bizim de halkımızın daha iyi bir yaşam sürmesi için bunu yapmamız lazım. Bu nedenle, kadınlar olarak bizlerin dünyada neler yapabileceğini göstermek maksadıyla zatıalileri Sayın Hanımefendiyi Şili'ye davet etmek istiyoruz."

Schmidt, Türkiye'nin yaptığı gibi bütün dünyayı çevre konusunda harekete geçirmek için gayret göstereceklerine işaret ederek, "Bunu yapabilmek için de bizim mutabakatla, konsensüsle çalışmamız lazım." dedi.

Bakan Kurum da Carolina Schmidt'e teşekkür ederek, kendisinin davetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ileteceğini söyledi.

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