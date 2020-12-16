Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi

Fazla sayıda kadını belediyede üst düzey görevlere atadığı için Paris belediyesine 90 bin Euro para cezası verildi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından verilen cezanın "absürt" olduğunu söyledi.

2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te 11 kadın ile 5 erkek üst düzey görevlere atandı. Yani görev alanların yüzde 69'u kadınlardan oluşuyordu ve bu, atamaların en az yüzde 40'ının diğer cinsiyeti içermesini gerektiren "Sauvadet yasasının" ihlali olarak yorumlandı.

Yasa, yönetici pozisyonlara daha fazla kadının atanmasını sağlama amacıyla 2013'te yürürlüğe girmişti.

Le Monde gazetesine göre, 2019'da yasalarda yapılan bir değişiklikle, yeni atamalar cinsiyetler arasındaki dengeyi bir bütün olarak değiştirmediği durumlarda yüzde 40 kotasına tabi olmayacaktı.

Aslında Paris'te de böyle bir durum söz konusuydu: Belediyedeki görev paylaşımına bir bütün olarak bakıldığında üst düzey yöneticilerin yüzde 47'si kadınlardan oluşuyor ve kadınlar, erkek mevkidaşlarından yüzde 6 daha az maaş alıyor.