HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi

Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi

16.12.2020 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paris belediyesine 'çok sayıda kadını üst düzey görevlere atadığı için' 90.000 euro para cezası kesildi

Fazla sayıda kadını belediyede üst düzey görevlere atadığı için Paris belediyesine 90 bin Euro para cezası verildi. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından verilen cezanın "absürt" olduğunu söyledi.

Fazla sayıda kadını belediyede üst düzey görevlere atadığı için Paris belediyesine 90 bin Euro para cezası verildi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından verilen cezanın "absürt" olduğunu söyledi.

2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te 11 kadın ile 5 erkek üst düzey görevlere atandı. Yani görev alanların yüzde 69'u kadınlardan oluşuyordu ve bu, atamaların en az yüzde 40'ının diğer cinsiyeti içermesini gerektiren "Sauvadet yasasının" ihlali olarak yorumlandı.

Yasa, yönetici pozisyonlara daha fazla kadının atanmasını sağlama amacıyla 2013'te yürürlüğe girmişti.

Le Monde gazetesine göre, 2019'da yasalarda yapılan bir değişiklikle, yeni atamalar cinsiyetler arasındaki dengeyi bir bütün olarak değiştirmediği durumlarda yüzde 40 kotasına tabi olmayacaktı.

Aslında Paris'te de böyle bir durum söz konusuydu: Belediyedeki görev paylaşımına bir bütün olarak bakıldığında üst düzey yöneticilerin yüzde 47'si kadınlardan oluşuyor ve kadınlar, erkek mevkidaşlarından yüzde 6 daha az maaş alıyor.

Ancak atamalar 2018 yılında yapıldığı için bu değişiklikten yararlanamadı ve cezaya tabi tutuldu.

Kadınlar aleyhindeki mevcut dengesizliği düzeltme amacı taşıdıklarını söyleyen Sosyalist Partili Belediye Başkanı Hidalgo, "Bu ceza çok absürt olduğu gibi sorumsuz ve tehlikeli, üstelik adil de değil" dedi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo

Belediye meclisinde yaptığı konuşmada Hidalgo, "Kadınları kararlılıkla üst düzey görevlere getirmeliyiz, zira Fransa'da bu konuda her yerde fazlasıyla gecikmiş durumdayız. Paris'te bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz ve kadınlardan ve erkeklerden oluşan geniş bir ekiple eşitlik mücadelesini yürütmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Fransa Kamu Hizmetleri Bakanı Amelie de Montchalin de cezayı "absürt" olarak değerlendirdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada, "@Anne_Hidalgo, kadınların davası daha iyisini hak ediyor! 2018 yılı için Paris'in ödeyeceği bu cezanın, kamuda kadınların desteklenmesi için somut eylemlerin finanse edilmesi yönünde kullanılmasını istiyorum" diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Dağlık Karabağ'da esir değişimiDağlık Karabağ'da esir değişimi
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Financial Times 'Yılın Kişisi'ni seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Financial Times 'Yılın Kişisi'ni seçti: Türeci ve Şahin

Dağlık Karabağ'da esir değişimi

Dağlık Karabağ'da esir değişimi

Yunanistan’ın 2021 savunma bütçesinde rekor artışa onay

Yunanistan’ın 2021 savunma bütçesinde rekor artışa onay

İngiltere'deki meteor yağmuru büyüledi

Muhteşem! Her yıl bu anı bekliyorlar

Boşandıktan sonra en az 4 milyar dolar bağışladı

Dünyanın en zengin kadını en az 4 milyar dolar bağışladı

ABD’li çift aynı gün koronavirüsten öldü

Çift aynı gün koronadan hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.