Paris metrosunda bilet denetçilerinden kaçan adam raylarda koştu

Paris'te bilet denetçilerinden kaçan bir adam metro raylarına inerek kaçmaya çalıştı.

Metrolarda tren raylarına inmek elektrik çarpması riskini doğuruyor.

Miromesnil istasyonunda gerçekleşen olay nedeniyle Paris'in yoğun metro hatlarından 9'da, 6 istasyonluk bir kesim boyunca yarım saat sefer yapılamadı.

Seferler öğlen normale döndü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda denetçilerin de platformda koştuğu görülüyor.

Metro hattı, iki tren rayının arasında bulunan 750 volt elektrik yüklü bir ray tarafından besleniyor.

Denetçilerden kaçmak için hayatını riske atan adam sonradan yakalandı.

Adama ne ceza verildiği bilinmiyor fakat Paris'te metroya biletsiz binmenin cezası en az 50 eurodan başlıyor.

Videoyu sosyal medyada paylaşan kişi, "Daha önce bilet denetçilerinden kaçanları görmüştüm ama bu adam gibisini görmedim!" diye yazdı.

https://twitter.com/Bizon92i/status/1188868124055093249?s=20

Sosyal medya kullanıcıları, adamın cezadan kaçmak için hayatını riske atmasına inanamadıklarını aktardı.

Bir kullanıcı "Metrolar pille çalışmıyor. Herif 1,90 euroluk bileti ödememek için elektrik çarpmasını göze aldı! Hayatını kurtarmak için elektrik akımını kesen denetçilere teşekkür etmeli!" ifadelerini kullandı.